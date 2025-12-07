Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακοκαιρία Byron: Μέχρι πότε θα την έχουμε στην Κύπρο - Πού αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

 07.12.2025 - 12:40
Μέχρι την Πέμπτη θα συνεχιστεί ο βροχερός καιρός στην Κύπρο, η οποία επηρεάζεται από το σύστημα Byron, που προκάλεσε ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες, αν και φτάνει με πιο ήπια φαινόμενα στην Κύπρο, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Παναγιώτης Γεωργίου, Λειτουργός Α’ της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι το κέντρο του συστήματος είναι στα δυτικά της Κύπρου και κινείται πολύ αργά προς τα ανατολικά και γι’ αυτό φαίνεται ότι θα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα φαίνεται να υποχωρούν οριστικά.

Μέχρι τότε, είπε, θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και καταιγίδες, περίπου στην ίδια ένταση με αυτή που υπάρχει τις τελευταίες ώρες. Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ αν αναμένεται να εκδοθούν και νέες κίτρινες προειδοποιήσεις, ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι είναι πιθανόν να εκδοθούν προειδοποιήσεις και για την αυριανή, αλλά και για τις υπόλοιπες μέρες μέχρι την Πέμπτη.

Εξάλλου, κίτρινη προειδοποίηση είναι σε ισχύ και για την Κυριακή, μέχρι τις 6:00 μ.μ. Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι φαίνεται να υποχωρούν τα φαινόμενα αργά το απόγευμα, τουλάχιστον στο εσωτερικό ή στα ορεινά, ενώ παραμένουν κατά περιόδους στα παράλια μεμονωμένες βροχές. Πρόσθεσε ότι από τη Δευτέρα, ίσως από τις πρωινές ώρες, να αρχίσουν πάλι να εντείνονται τα φαινόμενα, δίνοντας καταιγίδες αρχικά στα παράλια και προς το μεσημέρι ενδεχομένως στο εσωτερικό ή στα ορεινά.

Σε ερώτηση αν θα υπάρχουν έντονοι άνεμοι, ο κ. Γεωργίου απάντησε ότι αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη ένταση στα παράλια, γύρω στα 5 ή μέχρι και 6 μποφόρ, ενώ στο εσωτερικό και στα ορεινά θα είναι πιο χαμηλής έντασης, 3 με 4 μποφόρ. Διευκρίνισε ότι σε  περιοχή που θα επηρεαστεί από καταιγίδα, οι άνεμοι θα είναι έντονοι και μεταβλητοί, όμως γενικά φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ακραία έντασης άνεμοι, δηλαδή 7 ή 8 μποφόρ. 

Ο καιρός

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

Ανασχηματισμός με άρωμα κάλπης και πολιτικές ισορροπίες: Τα «δώρα» Χριστοδουλίδη σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ- Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης

Ανασχηματισμός με άρωμα κάλπης και πολιτικές ισορροπίες: Τα «δώρα» Χριστοδουλίδη σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ- Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης

Ο αιφνιδιαστικός ανασχηματισμός που ανακοίνωσε την Παρασκευή το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακατεύει πλήρως την πολιτική τράπουλα, επιβεβαιώνοντας ότι το Προεδρικό έχει περάσει πλέον σε μια φάση ξεκάθαρης πολιτικής στόχευσης. Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης δεν επιδιώκει απλώς τη λειτουργικότητα, αλλά φανερώνει μια στρατηγική που κοιτά ευθέως προς το 2028 και τις επόμενες Προεδρικές εκλογές.

