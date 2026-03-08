VIDEO - Θοδωρής Φέρρης: Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της μητέρας του και το συγκινητικό ντουέτο

LIVE: Το Ισραήλ χτυπά τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης και τον Λίβανο - Πόλεμο 6 μηνών λέει ότι μπορεί ν’ αντέξει το Ιράν
Δραματικές ήταν οι εξελίξεις κατά την 8η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους και οι νεκροί να αυξάνονται. Εκτός από στρατιωτικούς στόχους, χτυπήματα υπήρξαν εντός του Ιράν τόσο σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς, όπως σε μαρίνα του Ντουμπάι. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.