Αφθώδης Πυρετός: Οι θανατώσεις ζώων στη συνάντηση κτηνοτρόφων-αγροτικών οργανώσεων με ΠτΔ

 08.03.2026 - 09:21
Τον τερματισμό της θανάτωσης των υγιών ζώων που δεν έχουν τον αφθώδη πυρετό και καθολικό εμβολιασμό όλων των ζώων, αναμένεται να ζητήσουν σήμερα, Κυριακή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, οι οργανωμένοι κτηνοτρόφοι.

Επίσης προτάσσουν την ανάγκη να υπάρξει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς αξιοποιούνται τα κονδύλια που διατίθενται για την αντιμετώπιση ζωονόσων στα κατεχόμενα.

Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 πμ, στο Προεδρικό Μέγαρο, θα συμμετάσχουν σύνδεσμοι αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων, ο σύνδεσμος τυροκόμων, ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου καθώς και αγροτικές οργανώσεις.

Χθες, Σάββατο, οι αγροτικές οργανώσεις, είχαν συνάντηση στην Αραδίππου με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι προεξήγγειλαν κινητοποιήσεις. Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού Τάσος Γιαπάνης είπε πως έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη συνάντηση στο Προεδρικό για το θέμα του αφθώδους πυρετού.

Πρόσθεσε πως βασικό αίτημα τους είναι όπως σταματήσουν η θανάτωση και οι δολοφονίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στον ζωϊκό πληθυσμό. Παράλληλα, ανέφερε, ότι στη συνάντηση θα ζητήσουν όπως αυτή η πολιτική της ολικής θανάτωσης των ζώων σταματήσει άμεσα.

Εξάλλου, χθες προέκυψαν περιπλοκές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θανατώσεων ζώων, καθώς, όπως δήλωσε έγκυρη πηγή στο ΚΥΠΕ, σημειώθηκε παρακώλυση του έργου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών από κτηνοτρόφους. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση που δημιουργήθηκε καθιστά αναγκαίο τον ανασχεδιασμό των συνεργείων που επιχειρούν στο πεδίο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

