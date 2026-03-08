Αλλαγή ώρας 2026: Ποια μέρα του Μαρτίου θα βάλουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά - Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας

Η πρώτη αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Στις 03:00 τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας.



Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Στις 04:00 οι δείκτες θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 03:00, επαναφέροντας τη λεγόμενη standard ώρα.

Πώς επηρεάζονται οι συσκευές

Κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα «χάνεται» μία ώρα ύπνου, αφού το ρολόι μεταφέρεται απευθείας από τις 03:00 στις 04:00. Αντίθετα, τον Οκτώβριο «κερδίζεται» μία ώρα, καθώς στις 04:00 το ρολόι επιστρέφει στις 03:00.



Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και έξυπνα ρολόγια, ενημερώνονται αυτόματα, εφόσον είναι σωστά ρυθμισμένη η ζώνη ώρας και υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Στα αναλογικά ρολόγια, στα επιτοίχια, στα ξυπνητήρια ή στα ρολόγια αυτοκινήτων η αλλαγή πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Ο λόγος ύπαρξης της αλλαγής ώρας

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται με κοινό τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο η θερινή ώρα ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, ενώ η χειμερινή ώρα επανέρχεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.



Στόχος της κοινής αυτής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός μετακινήσεων, αγορών, υπηρεσιών και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να υπάρχει ενιαίο χρονικό πλαίσιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας

Η αλλαγή της ώρας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, προκαλώντας ένα αίσθημα παρόμοιο με τζετ λαγκ, κόπωση ή υπνηλία. Το φθινόπωρο, με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, κερδίζεται μία ώρα ύπνου, ενώ την άνοιξη, με τη θερινή ώρα, χάνεται μία ώρα.

Συνήθως ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται από πέντε ημέρες έως και δύο εβδομάδες για να προσαρμοστεί πλήρως, καθώς το βιολογικό ρολόι επανέρχεται σταδιακά στο νέο πρόγραμμα ύπνου και καθημερινότητας.



Πότε θα σταματήσει η αλλαγή ώρας

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα και η Κύπρος εξακολουθούν να αλλάζουν την ώρα δύο φορές τον χρόνο, την άνοιξη από χειμερινή σε θερινή και το φθινόπωρο ξανά πίσω. Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την κατάργηση του συστήματος.

Το ισχύον καθεστώς βασίζεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία τα ρολόγια μετακινούνται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε χρόνο.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα θα εφαρμόσει την ίδια διαδικασία και το 2026, με αλλαγή ώρας στις 29 Μαρτίου προς τα εμπρός και στις 25 Οκτωβρίου προς τα πίσω.



Παρά το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατατεθεί πρόταση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας, ώστε κάθε χώρα να διατηρεί μόνιμα είτε τη θερινή είτε τη χειμερινή ώρα, το ζήτημα παραμένει ακόμη υπό συζήτηση και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

