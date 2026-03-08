Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κι όμως είναι στην Κύπρο: Τοποθέτηση σύγχρονης φωτεινής πινακίδας ένδειξης ταχύτητας σε αυτή την περιοχή - Φωτογραφία

 08.03.2026 - 11:10
Κι όμως είναι στην Κύπρο: Τοποθέτηση σύγχρονης φωτεινής πινακίδας ένδειξης ταχύτητας σε αυτή την περιοχή - Φωτογραφία

Στην τοποθέτηση σύγχρονης φωτεινής πινακίδας ένδειξης ταχύτητας με ραντάρ στη λεωφόρο Νησί προχώρησε ο Δήμος Αγίας Νάπας, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και προστασία τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου «η συγκεκριμένη λεωφόρος αποτελεί έναν από τους δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία στην Αγία Νάπα και η εγκατάσταση του νέου συστήματος αποσκοπεί στην άμεση ενημέρωση των οδηγών για την ταχύτητα με την οποία κινούνται, ενθαρρύνοντάς τους να συμμορφώνονται με το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας».

Η φωτεινή πινακίδα «λειτουργεί με σύγχρονο σύστημα ραντάρ και διαδραστικές ενδείξεις, εμφανίζοντας την ταχύτητα του οχήματος καθώς και ειδικά εικονίδια – χαρούμενο ή λυπημένο – ανάλογα με τη συμμόρφωση του οδηγού με τα επιτρεπόμενα όρια. Σε περιπτώσεις υπερβολικής ταχύτητας, δεν εμφανίζεται η ένδειξη της ταχύτητας αλλά μόνο το λυπημένο εικονίδιο, αποτρέποντας έτσι την πιθανότητα δημιουργίας «αγώνων ταχύτητας» μεταξύ οδηγών».

Το σύστημα «διαθέτει επίσης δυνατότητα συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων και από τις δύο κατευθύνσεις, όπως ταχύτητες οχημάτων, αριθμό διερχόμενων οχημάτων και ποσοστά μείωσης ταχύτητας. Τα δεδομένα αυτά θα αξιοποιηθούν από τον Δήμο για την καλύτερη αξιολόγηση της κυκλοφοριακής κατάστασης και τον σχεδιασμό πιο στοχευμένων παρεμβάσεων στον τομέα της οδικής ασφάλειας».

Παράλληλα σημειώνεται στην ανακοίνωση «η πινακίδα μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, επιτρέποντας την απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση των δεδομένων, ενώ το ραντάρ της έχει τη δυνατότητα καταγραφής ταχύτητας οχημάτων σε απόσταση έως και 300 μέτρων, ενημερώνοντας σταδιακά τους οδηγούς καθώς πλησιάζουν στο σημείο».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου «η οδική ασφάλεια αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου και η τοποθέτηση της νέας φωτεινής πινακίδας ένδειξης ταχύτητας στη λεωφόρο Νησί είναι μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση που στοχεύει στην καλλιέργεια σωστής οδηγικής συμπεριφοράς και στην προστασία ανθρώπινων ζωών».

Πρόσθεσε πως «με σύγχρονες και έξυπνες λύσεις αξιοποιούμε την τεχνολογία ώστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στο οδικό μας δίκτυο και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών της Αγίας Νάπας. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία M.K. TTS Ltd, για την ευγενική προσφορά εγκατάστασης της φωτεινής πινακίδας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις προσπάθειες του Δήμου για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή» είπε.

Ο κ. Ζαννέττου ανέφερε ακόμα ότι «ο Δήμος Αγίας Νάπας θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και λειτουργικού οδικού περιβάλλοντος για όλους».

Πηγή: ΚΥΠΕ

