Αφθώδης πυρετός - Σοκαριστική καταγγελία: Μαζικές θανατώσεις εγκύων ζώων και πληροφορίες για το θάψιμο που προκαλούν αντιδράσεις

«Σε κρίσιμη και δραματική κατάσταση εξελίσσεται η διαχείριση της υπόθεσης του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο», αναφέρουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους.

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση:

Τον Φεβρουάριο του 2026 το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου είχε προειδοποιήσει με επίσημη ανακοίνωσή του ότι η κατάσταση απαιτεί απόλυτη διαφάνεια, σοβαρότητα και επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Ταυτόχρονα εκφράσαμε την έντονη αντίθεσή μας στη μαζική θανάτωση χιλιάδων ζώων, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι υγιή.

Δυστυχώς, οι πληροφορίες που φτάνουν καθημερινά κοντά μας από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους —οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε κατάσταση οργής και απόγνωσης— δείχνουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Καταγγέλλεται ότι:

Χιλιάδες ζώα θανατώνονται ακόμη και σε μονάδες όπου δεν υπήρχαν ενδείξεις μόλυνσης

Γίνονται μαζικές θανατώσεις εγκύων ζώων, με τα έμβρυα να βρίσκονται ακόμη στις κοιλιές τους.

Υπάρχουν σοβαρές αναφορές για μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ζώα μεταφέρονται με οχήματα που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις βιοασφάλειας.

Υπάρχουν ακόμη και πληροφορίες για θάψιμο ζώων χωρίς να διασφαλίζεται ότι έχουν θανατωθεί σωστά, γεγονός που σοκάρει και προκαλεί βαθιά ανησυχία.

Με λίγα λόγια, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που λαμβάνουμε, επικρατεί ένα πρωτοφανές αλαλούμ στη διαχείριση της κρίσης.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, ζητά άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις τόσο από την Κυπριακή Κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που έχει αποσταλεί στην Κύπρο για την αντιμετώπιση της έξαρσης του αφθώδους πυρετού.

Απαιτούμε άμεσα να δοθούν απαντήσεις στα εξής:

Ποια είναι ή ποια ήταν η ακριβής χρονική διάρκεια των ζωνών περιορισμού που επιβλήθηκαν στις επηρεαζόμενες περιοχές; Κατά πόσο τηρήθηκαν πιστά οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πολιτική “One Health”, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για αδιάκριτες και μαζικές θανατώσεις ζώων. Ποια είναι τα επικαιροποιημένα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και με ποια επιστημονικά δεδομένα λαμβάνονται οι αποφάσεις που εφαρμόζονται σήμερα στην Κύπρο; Εφόσον τα ευρωπαϊκά μέτρα επιτρέπουν ζώνες ελέγχου (3 και 10 χιλιομέτρων) και προβλέπουν τη δυνατότητα άμεσης σφαγής και όχι υποχρεωτικά μαζικής θανάτωσης, γιατί επιλέγεται η πολιτική της μαζικής εξόντωσης ζώων;

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καλεί άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση:

Να σταματήσουν οι μαζικές ευθανασίες υγιών και αθώων ζώων.

Να γίνει επανεξέταση ολόκληρης της διαχείρισης της κρίσης.

Να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια προς τους κτηνοτρόφους και την κοινωνία.

Να ληφθούν επιστημονικά τεκμηριωμένα μέτρα που προστατεύουν τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την ευζωία των ζώων.

Απαιτούμε άμεση παρέμβαση, λογοδοσία και αλλαγή πορείας, πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη για την κτηνοτροφία της χώρας και για χιλιάδες αθώα ζώα

Η προστασία της υγείας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για ανεξέλεγκτες πρακτικές και μαζική εξόντωση ζώων.

ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ – 8/3/2026