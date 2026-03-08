Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα – Ναρκωτικά, οδήγηση χωρίς άδεια και επήρεια αλκοόλης – Καταγγελίες και σε υποστατικά

Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 08.03.2026 - 08:22
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων, για αδικήματα όπως, οδήγηση χωρίς άδεια οδηγού και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης (4 υποθέσεις).

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 968 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 56 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 234 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 16 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 133 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 34 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και τρεις για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 21 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

 

LIVE: Το Ισραήλ χτυπά τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης και τον Λίβανο - Πόλεμο 6 μηνών λέει ότι μπορεί ν’ αντέξει το Ιράν

LIVE: Το Ισραήλ χτυπά τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης και τον Λίβανο - Πόλεμο 6 μηνών λέει ότι μπορεί ν’ αντέξει το Ιράν

Δραματικές ήταν οι εξελίξεις κατά την 8η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους και οι νεκροί να αυξάνονται. Εκτός από στρατιωτικούς στόχους, χτυπήματα υπήρξαν εντός του Ιράν τόσο σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς, όπως σε μαρίνα του Ντουμπάι. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

