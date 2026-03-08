Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Γρηγορίου του Παλαμά, Αγίου Ερμού Αποστόλου και Οσίου Θεοφυλάκτου είναι σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου.



Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι: Ερμής Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός, Θεοφύλακτη, Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας. Πηγή: ethnos.gr

