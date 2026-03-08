Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Νάσω Γεωργίου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Έγκωμη στη Λευκωσία αύριο Δευτέρα 09/03/2026, ώρα 14:00.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Έγκωμης στη Λευκωσία.

Οι τεθλιμμένοι:

Παδία, εγγόνια, αδελφή και λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30.

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό σύνδεσμο Κύπρου