ΠτΔ: Η Κυβέρνηση είναι δίπλα στους επηρεαζόμενους από τον αφθώδη πυρετό – «Θα υπάρξουν κι άλλες αποφάσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Η Κυβέρνηση είναι δίπλα στους επηρεαζόμενους από τον αφθώδη πυρετό – «Θα υπάρξουν κι άλλες αποφάσεις»

 08.03.2026 - 11:14
ΠτΔ: Η Κυβέρνηση είναι δίπλα στους επηρεαζόμενους από τον αφθώδη πυρετό – «Θα υπάρξουν κι άλλες αποφάσεις»

Τη διαβεβαίωση ότι η Κυβέρνηση στέκεται δίπλα σε όσους επηρεάστηκαν από το θέμα του αφθώδους πυρετού, έδωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προήδρευσε σύσκεψης με τους επηρεαζόμενους, σημειώνοντας ότι ο στόχος της Κυβέρνησης και των επηρεαζόμενος είναι κοινός και από κοινού θα καθορίσουν στρατηγική για αντιμετώπιση του θέματος.

Μιλώντας στους συμμετέχοντες στη σύσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εν μέσω αυτής της δύσκολης περιφερειακής κατάστασης που έχουμε να διαχειριστούμε, αποφάσισα να συγκαλέσω σήμερα αυτή τη σύσκεψη, είναι ενδεικτικό και της σημασίας με την οποία προσεγγίζουμε τη δική σας δύσκολη και δική μας δύσκολη, κατάσταση.

Θέλω σήμερα να κάνουμε μια ανασκόπηση για το πού βρισκόμαστε και να αποφασίσουμε από κοινού πώς προχωρούμε.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ως Κυβέρνηση είμαστε δίπλα σας, προσεγγίζουμε το θέμα ακριβώς όπως το προσεγγίζετε και εσείς. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη σημασία του τομέα, όχι μόνο για το εσωτερικό της χώρας, αλλά και για τις εξαγωγές και για πολλούς άλλους τομείς και θέλω σήμερα να καθορίσουμε από κοινού τη στρατηγική, την οποία θα ακολουθήσουμε. Επαναλαμβάνω, είμαστε δίπλα σας, ήδη, πήραμε μια πρώτη απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα υπάρξουν και άλλες, αλλά αυτό που θέλω να καθορίσουμε σήμερα είναι τη στρατηγική του πώς προχωρούμε από κοινού.

Ο στόχος μας είναι ο ίδιος, είναι κοινός και προχωρούμε μαζί».

 

LIVE: Tο Ιράν χτυπά παντού στον Κόλπο: Το Ισραήλ έκοψε την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της Τεχεράνης και θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ

LIVE: Tο Ιράν χτυπά παντού στον Κόλπο: Το Ισραήλ έκοψε την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της Τεχεράνης και θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ

Ξημέρωσε η 9η ημέρα πολέμου ενώ σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν και σήμερα το πρωί στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν. Οι αντιμαχόμενες πλευρές κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους και οι νεκροί αυξάνονται. Εκτός από στρατιωτικούς στόχους, χτυπήματα υπήρξαν εντός του Ιράν τόσο σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

