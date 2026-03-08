VIDEO: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Το μήνυμα της Αννίτας Δημητρίου στις γυναίκες της πρώτης γραμμής  

Η Πρόεδρος της Βουλής δημοσίευσε ένα reel στο instagram, αφιερωμένο στις γυναίκες που υπηρετούν σε επιχειρησιακές μονάδες πρώτης γραμμής όπως έγραψε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό της για τη συμβολή τους.

«Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Την αφιερώνουμε σε όλες τις γυναίκες που υπηρετούν σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες πρώτης γραμμής. Τις ευχαριστούμε! Για την προσφορά, τη γενναιότητα και το θάρρος τους. Για εμάς. Για τα παιδιά μας. Για το αύριο. Γιατί μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία πιο δημοκρατική, πιο συνεκτική, πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη! Χρόνια πολλά!», έγραψε χαρακτηριστικά.