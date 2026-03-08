Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτην Κύπρο τη Δευτέρα Μητσοτάκης και Μακρόν - Θα έχουν συνάντηση με ΠτΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κύπρο τη Δευτέρα Μητσοτάκης και Μακρόν - Θα έχουν συνάντηση με ΠτΔ

 08.03.2026 - 14:00
Στην Κύπρο τη Δευτέρα Μητσοτάκης και Μακρόν - Θα έχουν συνάντηση με ΠτΔ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφτεί την Κύπρο τη Δευτέρα εκδηλώνοντας την υποστήριξή του στη μεγαλόνησο ως ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος ενός επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα παραπάνω σημειώνονται σε σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής ασφάλειας και οικονομικών σχέσεων.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των δεσμών της Γαλλίας με τους ευρωπαϊκούς της εταίρους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή.

Συνάντηση Μακρόν με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη
Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Και οι τρεις άνδρες θα φτάσουν αύριο στην Πάφο. Εκεί βρίσκεται η αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» όπου έχουν μετατασταθμεύσει και τα ελληνικά F16.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλλαγή ώρας 2026: Ποια μέρα του Μαρτίου θα βάλουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά - Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας
Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας: Πότε θεσπίστηκε για πρώτη φορά και τι συμβολίζει
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Γιώτα Κρος στο ThemaOnline: «Η γυναίκα σήμερα είναι αδικημένη, ταλαιπωρημένη και καταπιεσμένη» - Οι νόμοι που θα θεσμοθετούσε
Βρετανικές Βάσεις: Ένα αποικιακό κατάλοιπο που επιστρέφει ξανά στο τραπέζι - Οι διαφορετικές τοποθετήσεις των κομμάτων
Χαλάρωση με... Netflix - Όλες οι νέες σειρές και ταινίες του Μαρτίου - Μεγάλη ανυπομονησία για το «One Piece» - Δείτε τρέιλερ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ενθουσιασμός στα social media για την εμφάνιση της Μισέλ Φάιφερ στα 67 της: «Πώς παραμένει τόσο όμορφη;»

 08.03.2026 - 13:59
Επόμενο άρθρο

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Αναμένεται νέα σύσκεψη για τα επόμενα βήματα - Όσα είπε για κατεχόμενα και θανάτωση ζώων

 08.03.2026 - 14:22
LIVE: Tο Ιράν χτυπά παντού στον Κόλπο: Το Ισραήλ έκοψε την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της Τεχεράνης και θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ

LIVE: Tο Ιράν χτυπά παντού στον Κόλπο: Το Ισραήλ έκοψε την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της Τεχεράνης και θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ

Ξημέρωσε η 9η ημέρα πολέμου ενώ σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν και σήμερα το πρωί στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν. Οι αντιμαχόμενες πλευρές κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους και οι νεκροί αυξάνονται. Εκτός από στρατιωτικούς στόχους, χτυπήματα υπήρξαν εντός του Ιράν τόσο σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Tο Ιράν χτυπά παντού στον Κόλπο: Το Ισραήλ έκοψε την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της Τεχεράνης και θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ

LIVE: Tο Ιράν χτυπά παντού στον Κόλπο: Το Ισραήλ έκοψε την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της Τεχεράνης και θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ

  •  08.03.2026 - 07:10
Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Αναμένεται νέα σύσκεψη για τα επόμενα βήματα - Όσα είπε για κατεχόμενα και θανάτωση ζώων

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Αναμένεται νέα σύσκεψη για τα επόμενα βήματα - Όσα είπε για κατεχόμενα και θανάτωση ζώων

  •  08.03.2026 - 14:22
Κυβέρνηση: Πώς σχολιάζει τις πληροφορίες για τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα που έρχονται στα κατεχόμενα

Κυβέρνηση: Πώς σχολιάζει τις πληροφορίες για τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα που έρχονται στα κατεχόμενα

  •  08.03.2026 - 14:42
Βρετανικές Βάσεις: Ένα αποικιακό κατάλοιπο που επιστρέφει ξανά στο τραπέζι - Οι διαφορετικές τοποθετήσεις των κομμάτων

Βρετανικές Βάσεις: Ένα αποικιακό κατάλοιπο που επιστρέφει ξανά στο τραπέζι - Οι διαφορετικές τοποθετήσεις των κομμάτων

  •  08.03.2026 - 07:19
Ως απάντηση στις κινήσεις της Ελλάδας παρουσιάζει ο τουρκικός Τύπος τα F-16 στα κατεχόμενα

Ως απάντηση στις κινήσεις της Ελλάδας παρουσιάζει ο τουρκικός Τύπος τα F-16 στα κατεχόμενα

  •  08.03.2026 - 12:06
VIDEO: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Το μήνυμα της Αννίτας Δημητρίου στις γυναίκες της πρώτης γραμμής  

VIDEO: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Το μήνυμα της Αννίτας Δημητρίου στις γυναίκες της πρώτης γραμμής  

  •  08.03.2026 - 12:48
Κι όμως είναι στην Κύπρο: Τοποθέτηση σύγχρονης φωτεινής πινακίδας ένδειξης ταχύτητας σε αυτή την περιοχή - Φωτογραφία

Κι όμως είναι στην Κύπρο: Τοποθέτηση σύγχρονης φωτεινής πινακίδας ένδειξης ταχύτητας σε αυτή την περιοχή - Φωτογραφία

  •  08.03.2026 - 11:10
Μέση Ανατολή: Πόσες πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας

Μέση Ανατολή: Πόσες πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας

  •  08.03.2026 - 09:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα