Στην Κύπρο τη Δευτέρα Μητσοτάκης και Μακρόν - Θα έχουν συνάντηση με ΠτΔ

Τα παραπάνω σημειώνονται σε σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής ασφάλειας και οικονομικών σχέσεων.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των δεσμών της Γαλλίας με τους ευρωπαϊκούς της εταίρους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή.

Συνάντηση Μακρόν με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Και οι τρεις άνδρες θα φτάσουν αύριο στην Πάφο. Εκεί βρίσκεται η αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» όπου έχουν μετατασταθμεύσει και τα ελληνικά F16.

Πηγή: protothema.gr