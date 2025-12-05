Μεγάλο το πρόβλημα με άστεγους - Λύσεις για 200-250 άτομα τον χρόνο καλείται να βρει το Υφ. Πρόνοιας - Αναμέσά τους και Κύπριοι

Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 05.12.2025 - 16:13
05.12.2025 - 16:13

Παγκύπρια, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας καλείται να βρει λύσεις για περίπου 200 με 250 άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης κάθε χρόνο, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Λειτουργός του Υφυπουργείου Φαίδρα Εξαδακτύλου.

Η κ. Εξαδακτύλου απαντούσε σε ερωτήσεις του ΚΥΠΕ για το θέμα των αστέγων, με αφορμή τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε παραλιακή λεωφόρο της Πάφου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Όπως ανέφερε, η υπόθεση διερευνάται ακόμη από την Αστυνομία και δεν έχουν κάποια στοιχεία ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν.

«Το φαινόμενο της αστεγίας κυμαίνεται σε παγκύπριο επίπεδο 200 με 250 άτομα τον χρόνο», σύμφωνα με την κ. Εξαδακτύλου, η οποία πρόσθεσε πως σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κατάσταση στην Κύπρο «βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο».

Η Λειτουργός του Υφυπουργείου ανέφερε πως το 2024 τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας απασχόλησαν 225 άτομα που αντιμετώπιζαν προβλήματα στέγασης, το 2023 380 άτομα και το 2022 206.

Πρόκειται για Κύπριους, Ευρωπαίους αλλά και πολίτες τρίτων χωρών, ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση. Συνήθως, είπε, είναι μονήρη άτομα αλλά υπάρχουν και κάποιες οικογένειες. Διευκρίνισε ωστόσο ότι στους αριθμούς αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι αιτητές διεθνούς προστασίας.

Επιπρόσθετα η κ. Εξαδακτύλου ανέφερε πως το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εξυπηρετούν άτομα ή οικογένειες που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην ζωή τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης.

Η πολιτική του Υφυπουργείου και της κυβέρνησης είναι να μην αφήνουν το φαινόμενο να επεκταθεί, είπε.

Έτσι, σημείωσε, «οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας επιλαμβάνονται αμέσως κάθε περιστατικού που περιέρχεται στην αντίληψη τους», προσθέτοντας πως μπορεί να λάβουν πληροφόρηση για κάποιο άτομο ή κάποια οικογένεια που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα είτε μέσω της Αστυνομίας, είτε μέσω αναφορών από οποιοδήποτε πολίτη ή τις τοπικές αρχές κ.ά..

Η κ. Εξαδακτύλου ανέφερε πως συγκεκριμένα παρέχεται υποστήριξη μέσω προσωρινής στέγασης σε ξενοδοχεία ή καταλύματα, παρέχεται οικονομική βοήθεια και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Δηλαδή, όπως είπε, οι αρμόδιοι λειτουργοί έρχονται σε άμεση επαφή με το άτομο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, του παρέχουν τον χώρο διαμονής μέχρι να διερευνηθεί η περίπτωση του και να διαπιστωθούν περαιτέρω προβλήματα που μπορεί να έχει όπως παραδείγματος χάρη ψυχολογικά και άλλα.

Επίσης αυτά τα άτομα τυγχάνουν καθοδήγησης και υποστήριξης, ενώ παρέχεται με βάση το άρθρο 11 του Περί ΕΕΕ Νόμου οικονομική στήριξη, πρόσθεσε.

Εξήγησε ακόμη πως η αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας είναι η διευθέτηση της βραχείας παραμονής και καθοδήγησης για την εξεύρεση της μόνιμης διαμονής και η ευρύτερη στεγαστική πολιτική του κράτους αποτελεί, όπως είπε, αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

