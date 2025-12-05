Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Δύσκολη μάχη με την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Παραμένει ενεργό μέτωπο σε δύσβατη περιοχή

 05.12.2025 - 15:54
VIDEO: Δύσκολη μάχη με την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Παραμένει ενεργό μέτωπο σε δύσβατη περιοχή

Αναφορικά με την πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού, μεταξύ των κοινοτήτων Δορά και Γεροβάσα, η έκταση είναι περίπου τέσσερα εκτάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λεμεσό - Δυνατοί ανέμοι στην περιοχή

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο, σε δύσβατη περιοχή, για το οποίο γίνονται προσπάθειες για κατάσβεση από επίγειες δυνάμεις.

Επίσης, προσπάθειες γίνονται και για οριοθέτηση της πυρκαγιάς, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του δύσβατου της περιοχής. Επιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και υποστηρίζει το Τμήμα Δασών με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ένα βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού και δύο καδενοφόρα.

Δείτε βίντεο από το Atlas Fireteam:

 

