ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσβλέπει σε παραγωγική συζήτηση με τους δύο ηγέτες η Ολγκίν - Τα είπε με τον Ερχιουρμάν

 05.12.2025 - 13:13
Προσβλέπει σε παραγωγική συζήτηση με τους δύο ηγέτες η Ολγκίν - Τα είπε με τον Ερχιουρμάν

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν, δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια παραγωγική συζήτηση με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν την ερχόμενη βδομάδα.

Σε δηλώσεις μετά την συνάντηση με τον κ. 'Ερχιουρμαν, την Παρασκευή το πρωί στα κατεχόμενα, η κ. Ολγκίν δήλωσε χαρούμενη που επιστρέφει στο νησί.

Συνεχάρη τον κ. 'Ερχιουρμαν που ανέλαβε ως ηγέτης της τ/κ κοινότητας και χαρακτήρισε τη συζήτηση χρήσιμη.

"Χαίρομαι που θα φιλοξενήσω την επόμενη εβδομάδα τη συνάντηση των δύο ηγετών. Και επιδιώκω να είναι μια πολύ παραγωγική και πολύ συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών και εμού", τόνισε.

Η κ. Ολγκίν είπε ότι πριν λίγες εβδομάδες ήταν στο Αμάν της Ιορδανίας όπου είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τους νέους (μέλη της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία).

Εξέφρασε την ελπίδα ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια των ηγετών και οι ηγέτες, με τη σειρά τους, να φέρουν αποτελέσματα.

"Αυτό είναι το μήνυμά μου και ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή και παραγωγική εβδομάδα", τόνισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

