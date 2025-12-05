«Καταφύγιο ηρεμίας»: Το παραδοσιακό πετρόκτιστο χειμερινό spot στα βουνά που θα σας μαγέψει - Φωτογραφίες

Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 05.12.2025 - 09:21
Στην καρδιά της γαλήνιας και φυσικής ομορφιάς του χωριού Στενή, το Harma Suites ξεχωρίζει ως ένα απόκρυφo διαμάντι.

image013.jpg

Αυτό το πετρόκτιστο παραδοσιακό κατάλυμα δεν είναι απλώς ένα μέρος για να μείνετε, είναι ένα καταφύγιο ηρεμίας, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν μια γνήσια, ζεστή και αναζωογονητική απόδραση μακριά από τη ρουτίνα.

Με την αρχοντιά της παλιάς Κύπρου και κάθε άνεση της σύγχρονης ζωής, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να αγκαλιάσετε ζεστά το ψυχρό χειμώνα.

image015.jpg

Φυσική γοητεία και απόλυτη ηρεμία

Καθώς ο χειμώνας αγκαλιάζει την ύπαιθρο της Πάφου, ο αέρας γίνεται δροσερός και η ατμόσφαιρα γίνεται ιδανική για μεγάλους περιπάτους και βαθιές ανάσες. Το Harma Suites είναι το επίκεντρο αυτής της ηρεμίας. Κάθε σουίτα, πλήρως εξοπλισμένη και διακοσμημένη με γούστο, συνδυάζει την απλή γοητεία της πέτρας και του ξύλου με κομψές, σύγχρονες λεπτομέρειες, δημιουργώντας έναν χώρο που είναι πολυτελής και ταυτόχρονα εξαιρετικά οικείος και ζεστός.

image017.jpg

Μια πύλη προς την έξερεύνηση

Η τοποθεσία του καταλύματος είναι ιδανική βάση για όσους λατρεύουν τη φύση και την εξερεύνηση. Το ίδιο το χωριό Στενή, με τα σοκάκια και την αυθεντική αρχιτεκτονική, προσκαλεί σε ήρεμους περιπάτους. Για τους πιο περιπετειώδεις, η κοντινή χερσόνησος του Ακάμα –ένας Βιότοπος Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO– και η περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς ανοίγουν έναν κόσμο δυνατοτήτων. Διασχίστε τα μοναδικά φυσικά μονοπάτια, θαυμάστε τα σπάνια ενδημικά φυτά και απολαύστε την παρατήρηση πουλιών. Ο χειμώνας είναι η τέλεια εποχή για να βιώσετε αυτά τα φυσικά θαύματα χωρίς τα πλήθη, επιτρέποντάς σας μια πραγματική επαφή με το περιβάλλον.

image006.jpg

Ζεστή φιλοξενία, σχεδιασμένη με φροντίδα

Στο Harma Suites, κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί με στόχο την απόλυτη άνεση και την ευημερία σας. Οι σουίτες, με τα τζάκια τους ως το επίκεντρο, προκαλούν μια αίσθηση άνεσης και ευεξίας, ιδανική για να ζεσταθείτε μετά από μια ημέρα εξερευνήσεων. Οι έξυπνα διαμορφωμένοι χώροι, τα ξύλινα δοκάρια και οι προσεγμένες λεπτομέρειες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου.

image014.jpg

Τα μπαλκόνια και ο κήπος προσφέρουν μαγευτική θέα στα γύρω βουνά, προσκαλώντας σε στιγμές διαλογισμού και απόλυτης χαλάρωσης. Η παρουσία μιας πλήρως εξοπλισμένης κουζίνας σε κάθε σουίτα προσθέτει στην ευελιξία της διαμονής σας, σας δίνοντας την ελευθερία να ετοιμάσετε τα δικά σας γεύματα με τοπικά προϊόντα από τα γύρω χωριά.

image010.jpg

Σχεδιάστε τη δική σας απόδραση

Είτε προγραμματίζετε ένα ρομαντικό σαββατοκύριακο, είτε μια ανέμελη ολιγοήμερη απόδραση με φίλους, το Harma Suites προσφέρει το ιδανικό σκηνικό. Με το συνδυασμό της φυσικής ομορφιάς, της αυθεντικής αρχιτεκτονικής και της ζεστής φιλοξενίας, κανένας επισκέπτης δεν θέλει να φύγει.

Προγραμματίστε τη δική σας χειμερινή απόδραση.

image008.jpg

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του καταλύματος www.harmasuites.com για να δείτε τις σουίτες και να βρείτε αυτήν που σας ταιριάζει. Για απευθείας κρατήσεις ή απορίες, μπορείτε να καλέσετε στο +357 99 960683.

Facebook: Harma Suites
Instagram: Harma Traditional Boutique Suites

image016.jpg

 

image005.jpg

 

image003.jpg

 ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

