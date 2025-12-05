Συγκλονιστικό βίντεο: 19χρονος στην Κύπρο ζει μόνος σε λυόμενο στο βουνό χωρίς ρεύμα και νερό - Κάθε μέρα κουβαλά στους ώμους μπουκάλες για να πλυθεί

Αυτή τη φορά πρόκειται για έναν 19χρονο νεαρό, παιδί που όπως αναφέρει, «υπήρξε παιδί του κράτους» και σήμερα ζει μόνος του, απομονωμένος σε ένα λυόμενο στο βουνό, χωρίς πρόσβαση ούτε σε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε σε τρέχον νερό.

Ο νεαρός, όπως φαίνεται στο βίντεο, αναγκάζεται να μεταφέρει μόνος του βαριές μπουκάλες με νερό για να μπορέσει να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ενώ δεν διαθέτει ούτε αυτοκίνητο για να μετακινείται. Η συνθήκη στην οποία ζει προκαλεί αγανάκτηση και θλίψη, με την Έλεν Χρίστου να τονίζει την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από τέτοιες περιπτώσεις νέων που κινδυνεύουν να «χαθούν» επειδή δεν έχουν κανέναν δίπλα τους.

Δείτε βίντεο: