ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονιστικό βίντεο: 19χρονος στην Κύπρο ζει μόνος σε λυόμενο στο βουνό χωρίς ρεύμα και νερό - Κάθε μέρα κουβαλά στους ώμους μπουκάλες για να πλυθεί

 05.12.2025 - 09:57
Συγκλονιστικό βίντεο: 19χρονος στην Κύπρο ζει μόνος σε λυόμενο στο βουνό χωρίς ρεύμα και νερό - Κάθε μέρα κουβαλά στους ώμους μπουκάλες για να πλυθεί

Μια ακόμη σιωπηλή κραυγή βοήθειας έρχεται στο φως μέσα από ανάρτηση της εθελόντριας Έλεν Χρίστου, η οποία τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτει δεκάδες περιπτώσεις ευαλωμένων συνανθρώπων μας που έχουν αφεθεί χωρίς στήριξη.

Αυτή τη φορά πρόκειται για έναν 19χρονο νεαρό, παιδί που όπως αναφέρει, «υπήρξε παιδί του κράτους» και σήμερα ζει μόνος του, απομονωμένος σε ένα λυόμενο στο βουνό, χωρίς πρόσβαση ούτε σε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε σε τρέχον νερό.

Ο νεαρός, όπως φαίνεται στο βίντεο, αναγκάζεται να μεταφέρει μόνος του βαριές μπουκάλες με νερό για να μπορέσει να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ενώ δεν διαθέτει ούτε αυτοκίνητο για να μετακινείται. Η συνθήκη στην οποία ζει προκαλεί αγανάκτηση και θλίψη, με την Έλεν Χρίστου να τονίζει την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από τέτοιες περιπτώσεις νέων που κινδυνεύουν να «χαθούν» επειδή δεν έχουν κανέναν δίπλα τους.

Δείτε βίντεο:

Στη γειτονιά των αγγέλων η Θεοδοσία Τρύφωνος - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 05.12.2025 - 09:40
Τίτλοι τέλους: Xώρισε ξαφνικά η πιο πολυσυζητημένη Ελληνίδα παίκτρια του Survivor - Τι συνέβη - Φωτογραφίες

 05.12.2025 - 10:00
Η άφιξη της Ολγκίν στην Κύπρο: Χαμηλές προσδοκίες, κρίσιμες επαφές και το αποτύπωμα του περασμένου καλοκαιριού- Σήμερα η συνάντηση με τον Έρχιουρμαν

Η επάνοδος της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, σηματοδοτεί έναν ακόμη γύρο διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το κυπριακό ζήτημα.

Η άφιξη της Ολγκίν στην Κύπρο: Χαμηλές προσδοκίες, κρίσιμες επαφές και το αποτύπωμα του περασμένου καλοκαιριού- Σήμερα η συνάντηση με τον Έρχιουρμαν

  •  05.12.2025 - 06:24
