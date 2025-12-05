Εσύ το ήξερες; Αυτές τις ώρες αλλάζουν και πέφτουν οι τιμές στα αεροπορικά

Αυτό συμβαίνει επειδή οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν δυναμική τιμολόγηση – ένα σύστημα που αλλάζει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με ζήτηση, διαθεσιμότητα και συμπεριφορά των χρηστών.

Κι ενώ δεν υπάρχει “μαγική ώρα” που ισχύει για όλες τις εταιρείες, υπάρχουν τάσεις και μοτίβα που είναι σταθερά και μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Σε αυτό το άρθρο συγκεντρώσαμε ό,τι πρέπει να ξέρεις για τις κρυφές ώρες αλλαγών στις τιμές των αεροπορικών.

1. Νυχτερινές ώρες: Λιγότερη ζήτηση, περισσότερες πιθανότητες για πτώση τιμών

Κατά τις ώρες που η πλειονότητα του κόσμου δεν κάνει αναζητήσεις – δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα μέχρι νωρίς το πρωί – η ζήτηση πέφτει αισθητά. Όταν το σύστημα βλέπει λιγότερη δραστηριότητα, πολλές εταιρείες χαμηλώνουν προσωρινά τις τιμές για να “αφυπνίσουν” ενδιαφέρον.

Γιατί συμβαίνει:

Λιγότερες ταυτόχρονες αναζητήσεις → χαμηλότερα πιθανά spikes

Πολλές εταιρείες ανανεώνουν τις τιμές τους σε κύκλους μέσα στη νύχτα

Είναι ώρες χωρίς εμπορική πίεση (κανείς δεν κλείνει ομαδικά)

2. Νωρίς το απόγευμα της εβδομάδας: Όταν πέφτει ο εταιρικός “πυρετός”

Στις εργάσιμες μέρες, οι ώρες αιχμής στις επιχειρήσεις (08:00–13:00) μπορεί να έχουν υψηλότερη ζήτηση γιατί ο κόσμος κάνει επαγγελματικές κρατήσεις. Μετά το μεσημέρι, η δραστηριότητα μειώνεται και οι αλγόριθμοι τιμολόγησης γίνονται συχνά πιο “χαλαροί”.

Τι σημαίνει αυτό για σένα:

Τις μεσαίες ώρες της ημέρας (κυρίως καθημερινές) μπορείς να δεις πιο “ήπιες” τιμές.

Είναι καλή στιγμή για σύγκριση και τελικό booking.

3. Τέλος εβδομάδας: Μικρές “διορθώσεις” τιμών πριν την άνοδο του Σαββατοκύριακου

Παρασκευές και Σαββατοκύριακα παρατηρείται αυξημένη ζήτηση γιατί οι περισσότεροι οργανώνουν το ταξίδι τους τότε. Πριν όμως αρχίσουν οι αυξήσεις, οι εταιρείες κάνουν συχνά μικρές διορθώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Με απλά λόγια:

Πριν ξεκινήσει ο “πανικός” του weekend, τα συστήματα κάνουν refresh τιμών.

Μερικές φορές θα βρεις καλύτερη τιμή εκεί από ό,τι το Σάββατο – όπου συνήθως ανεβαίνουν.

4. Μετά από ακυρώσεις ή λήξη κρατήσεων: Οι τιμές μπορεί να πέσουν ξαφνικά

Πολύς κόσμος κλείνει εισιτήρια αλλά δεν ολοκληρώνει την πληρωμή. Όταν λήξει ο χρόνος κράτησης (συνήθως μέσα σε 12–48 ώρες), οι θέσεις “επιστρέφουν στο σύστημα” και η τιμή μπορεί να πέσει προσωρινά.

Πότε συμβαίνει συχνότερα:

Αργά το βράδυ

Νωρίς το πρωί

Μετά από μεγάλες προσφορές, όπου πολλοί “κρατούν” αλλά δεν αγοράζουν

Bonus: Πώς να αυξήσεις τις πιθανότητες για καλύτερη τιμή

Χρησιμοποίησε ειδοποιήσεις τιμών (price alerts).

Κάνε αναζήτηση σε incognito για καθαρά αποτελέσματα.

Έλεγξε διαφορετικά αεροδρόμια κοντά στον προορισμό.

Κάνε κράτηση 2–3 μήνες πριν για περιόδους αιχμής.

