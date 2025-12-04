Έφτασε κοντά στον θάνατο αλλά αυτό που είδε δεν ήταν αυτό που είχε φανταστεί

Μια γυναίκα στις ΗΠΑ που λέει ότι «είδε τον Θεό» κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας κοντά στον θάνατο τόνισε ότι αυτό που βίωσε δεν ήταν αυτό που περίμενε.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος βιώνει μια εμπειρία κοντά στον θάνατο. Μία θεωρία υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλός μας αρχίζει να ανακαλεί στιγμές της ζωής μας όπου νιώσαμε ασφαλείς ή ευτυχισμένοι ως έναν τρόπο να μας παρηγορήσει, καθώς το σώμα μας αρχίζει να κλείνει, πριν τελικά «σβήσει» ο εγκέφαλος.

Αν βλέπουμε θρησκευτικές εικόνες, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή αυτό αναμένουμε να δούμε όταν πεθαίνουμε, οπότε αυτό μας δείχνει ο εγκέφαλός μας.

Η ιστορία της Beverley Brodsky

Για την Beverley Brodsky, ωστόσο, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι υπήρχε ένα στοιχείο του θείου στη δική της επαφή με τον θάνατο. Η Beverley μεγάλωσε στη Φιλαδέλφεια σε μια συντηρητική εβραϊκή οικογένεια και έγινε άθεη το 1958 λόγω της φρίκης που ένιωσε βλέποντας τις θηριωδίες του Ολοκαυτώματος.