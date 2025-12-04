Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΈφτασε κοντά στον θάνατο αλλά αυτό που είδε δεν ήταν αυτό που είχε φανταστεί
LIKE ONLINE

Έφτασε κοντά στον θάνατο αλλά αυτό που είδε δεν ήταν αυτό που είχε φανταστεί

 04.12.2025 - 15:17
Έφτασε κοντά στον θάνατο αλλά αυτό που είδε δεν ήταν αυτό που είχε φανταστεί

Γυναίκα που «είδε τον Θεό» όταν έφτασε κοντά στον θάνατο αποκαλύπτει γιατί δεν ήταν όπως το περίμενε.

Μια γυναίκα στις ΗΠΑ που λέει ότι «είδε τον Θεό» κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας κοντά στον θάνατο τόνισε ότι αυτό που βίωσε δεν ήταν αυτό που περίμενε.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος βιώνει μια εμπειρία κοντά στον θάνατο. Μία θεωρία υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλός μας αρχίζει να ανακαλεί στιγμές της ζωής μας όπου νιώσαμε ασφαλείς ή ευτυχισμένοι ως έναν τρόπο να μας παρηγορήσει, καθώς το σώμα μας αρχίζει να κλείνει, πριν τελικά «σβήσει» ο εγκέφαλος.

Αν βλέπουμε θρησκευτικές εικόνες, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή αυτό αναμένουμε να δούμε όταν πεθαίνουμε, οπότε αυτό μας δείχνει ο εγκέφαλός μας.

Η ιστορία της Beverley Brodsky

Για την Beverley Brodsky, ωστόσο, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι υπήρχε ένα στοιχείο του θείου στη δική της επαφή με τον θάνατο. Η Beverley μεγάλωσε στη Φιλαδέλφεια σε μια συντηρητική εβραϊκή οικογένεια και έγινε άθεη το 1958 λόγω της φρίκης που ένιωσε βλέποντας τις θηριωδίες του Ολοκαυτώματος.

Το 1970, όταν ήταν 20 ετών, η ζωή της Beverley θα άλλαζε δραματικά. Ενώ ταξίδευε κοντά στη Σάνσετ Μπουλβάρ στο Λος Άντζελες, ενεπλάκη σε ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα, το οποίο την άφησε με κάταγμα κρανίου και το δεξί μέρος του προσώπου της σχισμένο.

Πέρασε δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο και θυμάται ότι μια μέρα βρέθηκε να αιωρείται πάνω από το σώμα της. Τότε συνάντησε έναν άγγελο που την οδήγησε μέσα από έναν διάδρομο. Η Beverley είπε στον συγγραφέα Kenneth Ring: «Χέρι-χέρι με τον άγγελο, οδηγήθηκα στο άνοιγμα ενός μικρού, σκοτεινού περάσματος».

Και πρόσθεσε: «Εκεί, μπροστά μου, ήταν η ζωντανή παρουσία του φωτός. Μέσα σε αυτό, ένιωσα μια πανταχού παρούσα νοημοσύνη, σοφία, συμπόνια, αγάπη και αλήθεια». Μοιράζοντας μια απρόσμενη πτυχή του όντος που συναντούσε, η Beverley είπε: «Δεν υπήρχε ούτε μορφή ούτε φύλο σε αυτό το τέλειο ον».

Η συνάντηση με τον Θεό που την έφερε κοντά στη θρησκεία

Η Beverley Brodsky συνέχισε να διηγείται: «Αυτό, το οποίο στο μέλλον θα αποκαλώ “εκείνον”, σύμφωνα με το συνηθισμένο συντακτικό μας, περιείχε τα πάντα, όπως το λευκό φως που περιέχει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου όταν περνά μέσα από ένα πρίσμα. Και βαθιά μέσα μου ήρθε μια στιγμιαία και θαυμαστή αναγνώριση: στεκόμουν μπροστά στον Θεό».

Η Beverley μοιράστηκε ότι είχε πολλές ερωτήσεις για το ον, λέγοντας: «Ήμουν γεμάτη από τη γνώση του Θεού και μέσα σε αυτή τη πολύτιμη πλευρά της ύπαρξής του, ήμουν ένα με Αυτόν. Αλλά το ταξίδι ανακάλυψής μου μόλις άρχιζε». Αφού επέστρεψε από την εμπειρία κοντά στον θάνατο, η γυναίκα έγινε ευσεβής Χριστιανή και πλέον μοιράζεται ανοιχτά την ιστορία της.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν
Η «έκρηξη» του Μαυρίκιου μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητα του: «Αφήστε μας να αναπνεύσουμε – Μην πληγώσετε το παιδί μας»
Πέθανε ο Παναγιώτης Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θα σκάσει «βόμβα»; Στα... ραντάρ ομάδας της εξάδας ο Γρηγόρης Κάστανος!

 04.12.2025 - 15:19
Επόμενο άρθρο

YouTube κατά της απαγόρευσης των social media για ανήλικους – «Πρόωρο και επικίνδυνο μέτρο» λέει η πλατφόρμα

 04.12.2025 - 15:30
Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

  •  04.12.2025 - 14:25
ΥΠΟΙΚ στη Βουλή: «Ο Προϋπολογισμός 2026 ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και ενισχύει την ανάπτυξη»

ΥΠΟΙΚ στη Βουλή: «Ο Προϋπολογισμός 2026 ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και ενισχύει την ανάπτυξη»

  •  04.12.2025 - 14:59
Η ΔΗΠΑ «πυροβολεί» Νικόλα: «Θλιβερός πρωταγωνιστής στη διάσπαση του κέντρου»

Η ΔΗΠΑ «πυροβολεί» Νικόλα: «Θλιβερός πρωταγωνιστής στη διάσπαση του κέντρου»

  •  04.12.2025 - 15:34
Ο Ανδρέας Αποστόλου το ισχυρό χαρτί του ΔΗΚΟ για την έδρα στη Λάρνακα

Ο Ανδρέας Αποστόλου το ισχυρό χαρτί του ΔΗΚΟ για την έδρα στη Λάρνακα

  •  04.12.2025 - 14:15
Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά την σύλληψη στην έρευνα για απάτη

Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά την σύλληψη στην έρευνα για απάτη

  •  04.12.2025 - 14:56
Αναίσθητο κοριτσάκι στο Κολυμβητήριο Λεμεσού: «Σωτήρια παρέμβαση γυμναστών» - Πώς τοποθετείται ο ΚΟΑ

Αναίσθητο κοριτσάκι στο Κολυμβητήριο Λεμεσού: «Σωτήρια παρέμβαση γυμναστών» - Πώς τοποθετείται ο ΚΟΑ

  •  04.12.2025 - 13:52
Κάμερες «έπιασαν» τους δράστες του διπλού εμπρησμού στην Πάφο – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Κάμερες «έπιασαν» τους δράστες του διπλού εμπρησμού στην Πάφο – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  04.12.2025 - 13:27
Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

  •  04.12.2025 - 13:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα