Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

 04.12.2025 - 10:17
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 19:36 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M3.6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Πισσουρίου, 30km δυτικά της Λεμεσού και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/94887/event.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αισθητός ο σεισμός 3,9 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κύπρο

Μέχρι στιγμής σημειώνονται σεισμοί μικρότερου μεγέθους στην ίδια περιοχή, με μεγαλύτερο σεισμό μεγέθους Μ3.0 στις 04:20 σήμερα το πρωί (4/12/2025), ο οποίος έγινε τοπικά αισθητός στην επικεντρική περιοχή.

H σχετική πληροφόρηση δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www.gsd-seismology.org.cy και www.gsd-seismology.org.cy.

 

Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή
