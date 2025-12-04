Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Πισσουρίου, 30km δυτικά της Λεμεσού και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/94887/event.

Μέχρι στιγμής σημειώνονται σεισμοί μικρότερου μεγέθους στην ίδια περιοχή, με μεγαλύτερο σεισμό μεγέθους Μ3.0 στις 04:20 σήμερα το πρωί (4/12/2025), ο οποίος έγινε τοπικά αισθητός στην επικεντρική περιοχή.

H σχετική πληροφόρηση δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www.gsd-seismology.org.cy και www.gsd-seismology.org.cy.