Φρικτή δολοφονία στο Σάσεξ εξιχνιάστηκε μετά από 20 χρόνια - Το στοιχείο που οδήγησε στον δράστη

Έπειτα από δύο δεκαετίες, η αστυνομία του Σάσεξ ανακοίνωσε πως ταυτοποίησε τον άνδρα που θεωρείται υπεύθυνος για τη δολοφονία της 35χρονης Τζένιφερ Κίλι, η οποία είχε βρεθεί νεκρή σε παραθαλάσσιο καταφύγιο στο Ιστμπορν στις 22 Ιανουαρίου 2005. Η γυναίκα είχε δεχτεί πολλαπλές μαχαιριές, είχε τραυματιστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού και το σώμα της είχε πυρποληθεί.

Παράλληλα με τα πειστήρια από το σημείο, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και αποτσίγαρο με πλήρες γενετικό προφίλ άνδρα που ταυτιζόταν με DNA πάνω στη σορό και στο αίμα της Τζένιφερ – όμως δεν υπήρχε αντιστοιχία στη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τον Independent. Δύο ύποπτοι είχαν συλληφθεί το 2005, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης στοιχείων.

Το όνομα του υπόπτου αποκαλύφθηκε δύο δεκαετίες αργότερα

Η έρευνα επανεκκινήθηκε τα τελευταία χρόνια, με την αστυνομία να εντοπίζει άτομα που μοιράζονταν επιμέρους στοιχεία DNA με το άγνωστο προφίλ. Το καλοκαίρι του 2024, ένα δείγμα από έναν άνδρα στη βόρεια Αγγλία αποτέλεσε το «τελευταίο κομμάτι του παζλ», όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, DCI Σάιμον Νταν.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Κιθ Ντάουμπεκιν – γνωστός και ως Κιθ Μπλακ ή Κιθ Μπρόντμπεντ – ο οποίος καταγόταν από τη βορειοδυτική Αγγλία και είχε πεθάνει το 2014 σε ηλικία 60 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε συνδέσεις με άτομα της άστεγης κοινότητας στο Ιστμπορν, όπως και η Τζένιφερ, γεγονός που ενίσχυσε την υπόθεση ότι βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία.

Προηγούμενες συλλήψεις για βιασμούς και χαμένες ευκαιρίες ταυτοποίησης

Πριν από τη δολοφονία της Τζένιφερ, ο Ντάουμπεκιν είχε συλληφθεί από την αστυνομία του Νόρφολκ σε δύο διαφορετικές υποθέσεις βιασμού το 2003 και το 2004. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο DCI Νταν, εκείνη την εποχή DNA λαμβανόταν μόνο από όσους κατηγορούνταν και όχι απλώς συλλαμβάνονταν, κάτι που εμπόδισε τη δημιουργία αντιστοιχίας στη βάση δεδομένων.



Επιπλέον, ο Ντάουμπεκιν είχε δώσει DNA ως μάρτυρας σε άλλη υπόθεση ανθρωποκτονίας, αλλά επειδή δεν ήταν ύποπτος, το δείγμα δεν προστέθηκε στη βάση.



Το 2018, η αστυνομία του Σάσεξ αξιοποίησε στρατηγική συγγενικού DNA – μέθοδο που δεν υπήρχε το 2005 – και μέσω μελών της οικογένειας του άνδρα κατάφερε να εντοπίσει την ταυτότητά του.

Απολογισμός και δημόσια ανακοίνωση

Η αστυνομία αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το όνομα του υπόπτου λόγω «συντριπτικού δημόσιου ενδιαφέροντος», της σοβαρότητας του εγκλήματος και της πιθανής συμβολής στη διαλεύκανση άλλων υποθέσεων. Δεν αναζητείται άλλο πρόσωπο για τη δολοφονία.

Η οικογένεια της Τζένιφερ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την επίλυση της υπόθεσης μετά από 20 χρόνια: «Η μητέρα μας ήταν ευγενική, αστεία, δημιουργική, κάποια που αγαπούσε τη μουσική και νοιαζόταν βαθιά για τους άλλους», ανέφεραν σε δήλωσή τους.



Συμπλήρωσαν πως η απώλειά της δεν θα σβήσει ποτέ, τονίζοντας: «Ελπίζω η ιστορία της να ενθαρρύνει περισσότερη κατανόηση για όσους βιώνουν την έλλειψη στέγης και το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία».

