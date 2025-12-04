Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέστρεψε αγαπημένο spot στη Λευκωσία με μεσογειακή κουζίνα και νέα φιλοσοφία - Δείτε φωτογραφίες

 04.12.2025 - 09:53
Επέστρεψε αγαπημένο spot στη Λευκωσία με μεσογειακή κουζίνα και νέα φιλοσοφία - Δείτε φωτογραφίες

Υπάρχουν μαγαζιά που μένουν σταθερά στη θέση τους, και υπάρχουν άλλα που εξελίσσονται, δοκιμάζουν, αλλάζουν και ανεβαίνουν επίπεδο.

Το Amano Kitchen Bar, στην καρδιά της Λευκωσίας, ανήκει εδώ και καιρό στη δεύτερη κατηγορία· όμως, αυτή τη φορά, κάνει ένα βήμα παραπάνω: αλλάζει φιλοσοφία, ξαναγράφει τον γευστικό του χαρακτήρα και συστήνεται πλέον ως μεσογειακό εστιατόριο με επιρροές από Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία.

b9018693-5ac2-4fea-a742-2906de757243.jpg

Την υπογραφή αυτής της νέας γαστρονομικής ταυτότητας βάζει ο Ιωσήφ Γιαννιτσόπουλος, ο Έλληνας σεφ με εμπειρία σε σύγχρονες κουζίνες και ρόλο Consultant & Culinary Director, που δίνει επιτέλους στο Amano κάτι περισσότερο από ωραία πιάτα: του δίνει κατεύθυνση.

92961a1f-db58-4b34-980f-47eb3e010f0f.jpg

Η ατμόσφαιρα παραμένει urban, με χαμηλό φωτισμό, άνεση και στιλ, ιδανική για φαγητό αλλά και για ποτό. Το bar συνεχίζει να παίζει δυνατό ρόλο — και όχι απλά συνοδευτικό — ενώ μία σημαντική νέα προσθήκη είναι το Chef’s Table, που στρέφεται σε fine προϊόντα, ψάρια και premium κοπές κρέατος, για πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Στον χώρο φαίνεται πλέον μια φιλοδοξία: να προσφέρει κάτι παραπάνω από “ωραία έξοδο” — να δημιουργήσει γαστρονομική προσωπικότητα.

5c701c7f-1263-4ca2-96b1-8fe8bbd1ca08.jpg

Το γευστικό μας ταξίδι

Η εμπειρία μας ξεκίνησε με μια απλή αλλά εντυπωσιακή τριάδα: λευκό ταραμά με χαβιάρι σολομούφρεσκοψημένο ψωμίελιές και εξαιρετικό ελαιόλαδο. Μια εισαγωγή που έδειξε finesse χωρίς επιτήδευση, με ουσία και γεύση. Αμέσως μετά, μια Burrata Salad σε απόλυτη ισορροπία, δροσερή και ειλικρινής στην πρώτη ύλη της.

e4895d29-686c-4eb4-a639-a85f1ca43452.jpg

5faf155a-f83d-4175-9024-3da2fa6619ff.jpg

Στα ζεστά πιάτα, αρχίσαμε να βλέπουμε τη νέα ταυτότητα της κουζίνας να αποκαλύπτεται. Οι Moussaka Croquettes έφεραν την οικειότητα της ελληνικής παράδοσης σε μια πιο fun, “comfort” μορφή. Το Zucchini Patties, με tartar γαρίδας, έδειξε όμορφη ισορροπία υφών, ενώ το Shrimps Pil Pil Saganaki (ψήσιμο, feta και sofrito oil) πρόσφερε νόστιμη λιπαρότητα και μια ήπια, αλλά καλοστημένη πικάντικη νότα.

1bca37d3-3654-4f5b-a35e-5d1adc1bddde.jpg

5faf155a-f83d-4175-9024-3da2fa6619ff.jpg

Στη συνέχεια, δοκιμάσαμε Dolmas, ίσως το πιο χαρακτηριστικό πιάτο του νέου μενού: αρωματικοί, με sour cream και ταραμά, τόσο σύγχρονοι όσο και απόλυτα ελληνικοί. Μια σύγχρονη ανάγνωση παράδοσης που δεν προσποιείται — και που «κέρδισε» με διαφορά.

40ac4952-3487-409a-9320-4775817b61b4.jpg

c033057b-b311-4959-b1ac-7738ad717874.jpg

Το χταπόδι, από τα yakitori bites, ήταν καλομαγειρεμένο, τρυφερό, με λεμόνι και ρίγανη, ενώ ένα ακόμη δυνατό πιάτο ήταν οι tagliatelle pastitsio. Ήταν σαν ένα αποδομημένο pastitsio, με ισορροπημένη bechamel truffle και πλούσιο κιμά, που έπαιζε έξυπνα με τη νοσταλγία και τη μοντέρνα προσέγγιση.

Στα κυρίως πιάτα, δύο είχαν ξεκάθαρη πρωταγωνιστική δυναμική. Πρώτο, τα veal cheeks με κριθαρότο, ένα πιάτο με βάθος, μαλακό κρέας που κυριολεκτικά λιώνει και ένα κριθαρότο πληθωρικό, που στέκεται δίπλα χωρίς να μασκαρεύει τη γεύση. Είναι το πιάτο που ξεχωρίσαμε περισσότερο. Από την άλλη, η χοιρινή μπριζόλα tomahawk μας δικαίωσε, με σωστό ψήσιμο, χυμό και ένταση, την οποία συνόδευε ιδανικά ο χαρακτήρας της σχάρας.

41789bc0-4f7f-4e86-9133-16cd3283120d.jpg

Το φινάλε: μια ξεκάθαρη δήλωση

Τα γλυκά ήταν, όχι απλώς καλή κατάληξη, αλλά δήλωση στυλ. Η Piña Colada Orange Pie ήταν δροσερή, παιχνιδιάρικη, με καρυδάτη υφή που έφερνε καλοκαίρι μέσα στον χειμώνα. Αντίθετα, η Bougatsa Balloon — ζεστή, τραγανή, με salted caramel και κανέλα — ήταν συναισθηματική, ανακουφιστική και “χειμωνιάτικη”. Δύο γλυκά με δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις, κι όμως, και τα δύο άριστα εκτελεσμένα.

02ead6cc-38e5-4a61-885b-cf697281ef50.jpg

Το Amano Kitchen Bar δεν άλλαξε απλώς μενού. Άλλαξε συλλογική πρόταση. Έκανε ένα βήμα που προσθέτει γαστρονομική γνώμη στη Λευκωσία, δίνει χαρακτήρα, προσφέρει ποιότητα χωρίς επιδεικτισμό και δείχνει πως η πόλη μας μπορεί να έχει χώρους με προσωπικότητα και συνέπεια.

Και, αν η νέα εποχή ξεκινά έτσι, έχουμε κάθε λόγο να περιμένουμε ακόμη περισσότερα.

(99 938500) Eυαγόρου 17Α, Λευκωσία.
Facebook: Amano Kitchen Bar
Instagram: amano_nicosia

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

