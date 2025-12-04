Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες

Σύμφωνα με την ανάρτηση του στην ομάδα «Cy Police Checkpoints», ο πολίτης αναφέρει ότι αντιλίφθηκε το εν λόγω περιστατικό , σε μια βόλτα με το σκύλο του, όταν εντόπισε σε συγκεκριμένη γειτονία και σπίτι ένα σκύλο ο οποίος φαινόταν να στερείται της βασικής φροντίδας.

Κάλεσα μάλιστα τους πολίτες, να τον ενημερώσουν πως μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να καταγγείλει το περιστατικό, καθώς δεν γνωρίζει που μπορεί να αποταθεί.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του «Το πιο ανησυχητικό ζήτημα είναι ότι παρακολουθώ στενά το σπίτι και παρατήρησα ότι απολύτως κανείς δεν έρχεται σε αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα, αλλά η απουσία ανθρώπων στην οικία για να φροντίσουν ή να ταΐσουν τον σκύλο αυξάνει σημαντικά τη σοβαρότητα της κατάστασής του».

