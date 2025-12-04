Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες

 04.12.2025 - 09:30
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες

Σε μια συγκλονιστική καταγγελία προέβη κάτοικος στη Λάρνακα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εντόπισε σε ημι- εγκαταλελειμμένο σπίτι σκύλο σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του στην ομάδα «Cy Police Checkpoints», ο πολίτης αναφέρει ότι αντιλίφθηκε το εν λόγω περιστατικό , σε μια βόλτα με το σκύλο του, όταν εντόπισε σε συγκεκριμένη γειτονία και σπίτι ένα σκύλο  ο οποίος φαινόταν να στερείται της βασικής φροντίδας.

Κάλεσα μάλιστα τους πολίτες, να τον ενημερώσουν πως μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να καταγγείλει το περιστατικό, καθώς δεν γνωρίζει που μπορεί να αποταθεί.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του «Το πιο ανησυχητικό ζήτημα είναι ότι παρακολουθώ στενά το σπίτι και παρατήρησα ότι απολύτως κανείς δεν έρχεται σε αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα, αλλά η απουσία ανθρώπων στην οικία για να φροντίσουν ή να ταΐσουν τον σκύλο αυξάνει σημαντικά τη σοβαρότητα της κατάστασής του».

Δείτε την ανάρτηση και φωτογραφίες:

