Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΔέκα χρόνια… άφαντος στη δουλειά – Δημόσιος υπάλληλος έπαιρνε μισθό χωρίς να πατήσει ούτε μια μέρα
LIKE ONLINE

Δέκα χρόνια… άφαντος στη δουλειά – Δημόσιος υπάλληλος έπαιρνε μισθό χωρίς να πατήσει ούτε μια μέρα

 04.12.2025 - 08:58
Δέκα χρόνια… άφαντος στη δουλειά – Δημόσιος υπάλληλος έπαιρνε μισθό χωρίς να πατήσει ούτε μια μέρα

Μια υπόθεση που μοιάζει απίστευτη, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή, απασχολεί τις Αρχές του Κουβέιτ: δημόσιος υπάλληλος κατάφερε να πληρώνεται κανονικά επί δέκα ολόκληρα χρόνια, χωρίς να εμφανιστεί ούτε μία φορά στην υπηρεσία του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Al Qabas, ο άνδρας εργαζόταν θεωρητικά στο τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών, ωστόσο στην πράξη είχε… εξαφανιστεί. Παρά την παντελή απουσία του, οι μισθοί συνέχιζαν να κατατίθενται κανονικά στον λογαριασμό του, χωρίς κανένας να αντιληφθεί το παραμικρό για μια ολόκληρη δεκαετία.

Η κατάσταση αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα, όταν νέος εσωτερικός έλεγχος εντόπισε την πολυετή απουσία του. Αμέσως σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομο πλουτισμό και κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Το δικαστήριο επέβαλε μία από τις αυστηρότερες ποινές των τελευταίων ετών: πέντε χρόνια φυλάκιση και επιστροφή χρημάτων, διπλάσιων μάλιστα από όσα είχε λάβει – ποσό που ξεπερνά το 1 εκατ. δολάρια.

Όχι η πρώτη περίπτωση – Υπάλληλοι-«φαντάσματα» σε όλο τον κόσμο

Η υπόθεση από το Κουβέιτ δεν είναι μοναδική. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στη δημοσιότητα αρκετά παρόμοια περιστατικά, που αποκαλύπτουν σοβαρές παθογένειες στις δημόσιες διοικήσεις άλλων χωρών.

Η «εξαφανισμένη» Γερμανίδα δασκάλα – 16 χρόνια σε αναρρωτική άδεια

Στη Γερμανία, μια καθηγήτρια που πήρε αναρρωτική άδεια το 2009, κατάφερε να παραμείνει εκτός σχολείου για 16 συνεχόμενα χρόνια, εισπράττοντας μάλιστα ολόκληρο τον μισθό της — έως και 6.000 ευρώ τον μήνα.

Οι άδειες της ανανεώνονταν χωρίς κανείς να ζητήσει επανεξέταση, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο διευθυντής που ανέλαβε το 2015… δεν την είχε δει ποτέ στη ζωή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μόλις το 2024, όταν νέα διοίκηση πραγματοποίησε έλεγχο.

Ο Ισπανός τεχνικός που δεν πάτησε στη δουλειά για 6 χρόνια

Στην Ισπανία, ένας δημόσιος υπάλληλος σταμάτησε να εμφανίζεται στη δουλειά του, επειδή – όπως ισχυρίστηκε – «δεν είχε αρμοδιότητες». Το απίστευτο είναι ότι το περιστατικό αποκαλύφθηκε μόνο όταν προτάθηκε για… βραβείο μακροχρόνιας υπηρεσίας!

Ο άνδρας, γνωστός πια ως «el funcionario fantasma», λάμβανε κανονικά τον μισθό του, λόγω γραφειοκρατικού μπλεξίματος ανάμεσα σε δύο υπηρεσίες.

 

ΠΗΓΗ: viralgreece.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Το στοιχείο κλειδί στην υπόθεση με την γυναίκα που απειλούσε να ανατιναχθεί στη Λεμεσό - Η ερωτική σχέση και η εξαπάτηση
Είσαι λάτρης του φαγητού; Έρχεται μια εκλεπτυσμένη γιορτινή εμπειρία με μοναδικά Festive Menus
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν
Νέος παγκόσμιος συναγερμός λόγω θανατηφόρου ιού: Πρέπει να ανησυχούμε στην Κύπρο; - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»
Πέθανε ο Παναγιώτης Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν

 04.12.2025 - 08:55
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Το στοιχείο κλειδί στην υπόθεση με την γυναίκα που απειλούσε να ανατιναχθεί στη Λεμεσό - Η ερωτική σχέση και η εξαπάτηση

 04.12.2025 - 08:58

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Η στιγμή άφιξης του ΠτΔ στο Κίεβο - Θα έχει συνάντηση με Ζελένσκι

VIDEO: Η στιγμή άφιξης του ΠτΔ στο Κίεβο - Θα έχει συνάντηση με Ζελένσκι

  •  04.12.2025 - 09:02
Η ΔΗΠΑ σε φάση ανασύνταξης: Η αυτόνομη κάθοδος, η επιστολή Μιχάλη Γιακουμή και το «παράθυρο ευκαιρίας» για τον κεντρώο χώρο

Η ΔΗΠΑ σε φάση ανασύνταξης: Η αυτόνομη κάθοδος, η επιστολή Μιχάλη Γιακουμή και το «παράθυρο ευκαιρίας» για τον κεντρώο χώρο

  •  04.12.2025 - 06:34
VIDEO: Το στοιχείο κλειδί στην υπόθεση με την γυναίκα που απειλούσε να ανατιναχθεί στη Λεμεσό - Η ερωτική σχέση και η εξαπάτηση

VIDEO: Το στοιχείο κλειδί στην υπόθεση με την γυναίκα που απειλούσε να ανατιναχθεί στη Λεμεσό - Η ερωτική σχέση και η εξαπάτηση

  •  04.12.2025 - 08:58
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  04.12.2025 - 10:17
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν

VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν

  •  04.12.2025 - 08:55
Η πρώτη αντίδραση της Μογκερίνι μετά τις κατηγορίες για απάτη στην ΕΕ: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές»

Η πρώτη αντίδραση της Μογκερίνι μετά τις κατηγορίες για απάτη στην ΕΕ: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές»

  •  04.12.2025 - 09:51
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες

Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες

  •  04.12.2025 - 09:30
Επέστρεψε αγαπημένο spot στη Λευκωσία με μεσογειακή κουζίνα και νέα φιλοσοφία - Δείτε φωτογραφίες

Επέστρεψε αγαπημένο spot στη Λευκωσία με μεσογειακή κουζίνα και νέα φιλοσοφία - Δείτε φωτογραφίες

  •  04.12.2025 - 09:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα