Δέκα χρόνια… άφαντος στη δουλειά – Δημόσιος υπάλληλος έπαιρνε μισθό χωρίς να πατήσει ούτε μια μέρα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Al Qabas, ο άνδρας εργαζόταν θεωρητικά στο τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών, ωστόσο στην πράξη είχε… εξαφανιστεί. Παρά την παντελή απουσία του, οι μισθοί συνέχιζαν να κατατίθενται κανονικά στον λογαριασμό του, χωρίς κανένας να αντιληφθεί το παραμικρό για μια ολόκληρη δεκαετία.

Η κατάσταση αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα, όταν νέος εσωτερικός έλεγχος εντόπισε την πολυετή απουσία του. Αμέσως σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομο πλουτισμό και κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Το δικαστήριο επέβαλε μία από τις αυστηρότερες ποινές των τελευταίων ετών: πέντε χρόνια φυλάκιση και επιστροφή χρημάτων, διπλάσιων μάλιστα από όσα είχε λάβει – ποσό που ξεπερνά το 1 εκατ. δολάρια.

Όχι η πρώτη περίπτωση – Υπάλληλοι-«φαντάσματα» σε όλο τον κόσμο

Η υπόθεση από το Κουβέιτ δεν είναι μοναδική. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στη δημοσιότητα αρκετά παρόμοια περιστατικά, που αποκαλύπτουν σοβαρές παθογένειες στις δημόσιες διοικήσεις άλλων χωρών.

Η «εξαφανισμένη» Γερμανίδα δασκάλα – 16 χρόνια σε αναρρωτική άδεια

Στη Γερμανία, μια καθηγήτρια που πήρε αναρρωτική άδεια το 2009, κατάφερε να παραμείνει εκτός σχολείου για 16 συνεχόμενα χρόνια, εισπράττοντας μάλιστα ολόκληρο τον μισθό της — έως και 6.000 ευρώ τον μήνα.

Οι άδειες της ανανεώνονταν χωρίς κανείς να ζητήσει επανεξέταση, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο διευθυντής που ανέλαβε το 2015… δεν την είχε δει ποτέ στη ζωή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μόλις το 2024, όταν νέα διοίκηση πραγματοποίησε έλεγχο.

Ο Ισπανός τεχνικός που δεν πάτησε στη δουλειά για 6 χρόνια

Στην Ισπανία, ένας δημόσιος υπάλληλος σταμάτησε να εμφανίζεται στη δουλειά του, επειδή – όπως ισχυρίστηκε – «δεν είχε αρμοδιότητες». Το απίστευτο είναι ότι το περιστατικό αποκαλύφθηκε μόνο όταν προτάθηκε για… βραβείο μακροχρόνιας υπηρεσίας!

Ο άνδρας, γνωστός πια ως «el funcionario fantasma», λάμβανε κανονικά τον μισθό του, λόγω γραφειοκρατικού μπλεξίματος ανάμεσα σε δύο υπηρεσίες.

