Aπίστευτη ιστορία: Η 101χρονη που δουλεύει εξαήμερο, δεν βγήκε ποτέ στη σύνταξη και... δεν θέλει κιόλας

Η Angioletti όχι μόνο δουλεύει αδιάκοπα, αλλά οδηγεί ακόμα το αυτοκίνητό της, ζει μόνη της στο διαμέρισμά της και κάθε Σάββατο βγαίνει για δείπνο και… λίγο χορό με την παρέα της. Η εμφάνιση και η ζωτικότητά της εντυπωσιάζουν. Όταν μια δημοσιογράφος τής λέει ότι φαίνεται καταπληκτική, η ίδια απαντά ψύχραιμα: «Το δουλεύω. Δεν είναι εύκολο».

Η εγγονή της, Alison Rubach, δεν κρύβει τον θαυμασμό της: «Είναι όμορφη μέσα κι έξω. Ο κόσμος δεν μπορεί να το πιστέψει — όχι μόνο πόσο χρονών είναι, αλλά και το πώς ζει. Δεν κάθεται σπίτι, είναι δραστήρια, απασχολημένη, τρέχει μια επιχείρηση επτά μέρες την εβδομάδα!»

Καμία πρόθεση για συνταξιοδότηση

Η Angioletti δεν έχει καμία σκέψη για να βάλει τέλος στην επαγγελματική της πορεία. Αντίθετα, δηλώνει ότι η δουλειά τής δίνει λόγο να σηκωθεί το πρωί.

«Μου δίνει έναν λόγο να ξυπνήσω, να κάνω ντους, να ντυθώ, να βαφτώ, να είμαι περιποιημένη. Και να απολαμβάνω την επιχείρησή μου. Είναι όλο χαρά», λέει.

Το Curiosity Jewelers στο Cresskill του Νιου Τζέρσεϊ ήταν δική της δημιουργία, το 1964. Ωστόσο, η Anne εργάζεται από τότε που ήταν έφηβη. Γεννημένη το 1924, έζησε τη Μεγάλη Ύφεση και αργότερα έχασε τον σύζυγό της σε νεαρή ηλικία, μένοντας μόνη με τρία παιδιά.

Παρά τις δυσκολίες της ζωής, η αισιοδοξία της παραμένει ακλόνητη. «Το μυστικό μου είναι ότι αγαπώ τη ζωή. Είμαι χαρούμενη. Προσπαθώ να μην ανησυχώ για το αύριο», εξηγεί. Για την Angioletti, το μυστικό της μακροζωίας δεν βρίσκεται σε κάποια ιδιαίτερη συνταγή αλλά σε έναν σταθερό ρυθμό ζωής. Ξεκινά τη μέρα της νωρίς, φροντίζει το σώμα και την εμφάνισή της, τρέφεται σωστά και—το σημαντικότερο—κάνει μια δουλειά που πραγματικά αγαπά. Όπως λέει, αν κάποιος δεν απολαμβάνει αυτό που κάνει, τότε πρέπει να το αλλάξει. Για την ίδια, η εργασία της δεν είναι απλώς επάγγελμα αλλά τρόπος ζωής.

Η ίδια αποδεικνύει καθημερινά ότι η ηλικία είναι… απλώς ένας αριθμός – και ότι η διάθεση για ζωή μπορεί να ξεπεράσει κάθε στατιστική.

