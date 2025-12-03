Ecommbx
Αυτά είναι τα κορυφαία τραγούδια της χρονιάς σύμφωνα με το «Apple Music Replay 2025»

 03.12.2025 - 12:59
Το Apple Music παρουσίασε τη φετινή έκδοση του Apple Music Replay, της ετήσιας ανασκόπησης ακροάσεων που λειτουργεί ως η απάντηση της πλατφόρμας στο δημοφιλές Spotify Wrapped.

Η υπηρεσία δημοσίευσε τόσο τα εξατομικευμένα στοιχεία ακρόασης των χρηστών όσο και τη λίστα με τα μεγαλύτερα τραγούδια του 2025, αναδεικνύοντας τις πιο πολυακουσμένες επιτυχίες της χρονιάς.

Το «APT.» στην πρώτη θέση παγκοσμίως

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το «APT.» της ROSE και του Bruno Mars, μια συνεργασία που κυκλοφόρησε το 2024 και υπήρξε υποψήφια για Grammy. Πρόκειται για το πρώτο No. 1 και των δύο καλλιτεχνών στον ετήσιο παγκόσμιο πίνακα του Apple Music.

Το τραγούδι κυριάρχησε και σε άλλες κατηγορίες της πλατφόρμας, όπως το Shazam Global Radio Spins Chart, το Top 100: Global Radio, αλλά και στη λίστα των πιο διαβασμένων στίχων.

«Η εντυπωσιακή παγκόσμια επιτυχία του "APT." υπενθυμίζει ότι τα σπουδαία τραγούδια ξεπερνούν πάντα τα σύνορα», δήλωσε η Rachel Newman, συν-επικεφαλής του Apple Music.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το «luther» των Kendrick Lamar & SZA, από το άλμπουμ GNX του Lamar. Ακολουθεί το «Die With a Smile», η συνεργασία του Bruno Mars με τη Lady Gaga, ενώ στην τέταρτη θέση εμφανίζεται ξανά ο Lamar με το «Not Like Us». Το Top 5 ολοκληρώνεται με τη Billie Eilish και το «BIRDS OF A FEATHER».

Από τα 100 τραγούδια της λίστας, τα 36 ανήκουν σε γυναίκες δημιουργούς ή ερμηνεύτριες - αριθμός ελαφρώς μικρότερος από το περσινό ρεκόρ των 39. Ωστόσο, 7 από τα 10 κορυφαία τραγούδια του 2025 προέρχονται από γυναίκες ή περιλαμβάνουν γυναικεία συμμετοχή, επίδοση υπερδιπλάσια της προηγούμενης χρονιάς.

Καλλιτέχνης της Χρονιάς ο Tyler, The Creator

Τον τίτλο του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» απένειμε φέτος το Apple Music στον Tyler, The Creator, έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Chromakopia», που απέσπασε ευρεία κριτική αναγνώριση. Σύμφωνα με την πλατφόρμα, ο καλλιτέχνης συγκέντρωσε 4,5 δισεκατομμύρια λεπτά ακρόασης από τον Νοέμβριο 2024 έως τον Οκτώβριο 2025.

«Ο Tyler συνεχίζει να αποδεικνύει ότι όλα είναι δυνατά. Η δημιουργικότητά του ήταν αξιοσημείωτη όλη τη χρονιά», ανέφερε ο Zane Lowe, καλλιτεχνικός διευθυντής του Apple Music.

Τα 20 κορυφαία τραγούδια του 2025 σύμφωνα με το Apple Music

ROSE & Bruno Mars – APT.
Kendrick Lamar & SZA – luther
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
Kendrick Lamar – Not Like Us
Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
Gracie Abrams – That’s SO True
Alex Warren – Ordinary
The Weeknd & Playboi Carti – Timeless
Billie Eilish – WILDFLOWER
SZA – 30 for 30 (feat. Kendrick Lamar)
Kendrick Lamar – tv off (feat. Lefty Gunplay)
Post Malone – I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)
Drake – NOKIA
Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast – Golden
Sabrina Carpenter – Espresso
Benson Boone – Beautiful Things
Morgan Wallen – I’m the Problem
Bad Bunny – DtMF
Mrs. GREEN APPLE – Lilac

