Είσαι άνεργος; Αυτή η δουλειά δίνει... «χρυσό» μισθό και 250 ρεπό τον χρόνο

 02.12.2025 - 22:30
Είσαι άνεργος; Αυτή η δουλειά δίνει... «χρυσό» μισθό και 250 ρεπό τον χρόνο

Η Amalie Lundstad εργάζεται σε μια δουλειά… που κανείς δεν θέλει να κάνει. Για τρία χρόνια, η 29χρονη εργάζεται ως μηχανικός διεργασιών σε μια πλατφόρμα πετρελαίου στη Νορβηγία.

Ο ετήσιος μισθός μπορεί να φτάσει από 900.000 έως 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (που ισοδυναμεί με μεταξύ 78.418 και 113.271 ευρώ), όταν προστίθενται τα έξτρα. Επιπλέον, αυτή η πλατφόρμα διαθέτει υπηρεσίες όπως γυμναστήριο, προσομοιωτή γκολφ, ακόμη και προσομοιωτή κυνηγιού, όπου μπορείτε να χαλαρώσετε μετά τη δουλειά.

Ωστόσο, είναι είναι μια απαιτητική δουλειά, στην πρέπει να είσαι μακριά από την οικογένειά σου. Αν και έχει 250 ημέρες ρεπό τον χρόνο, που επιτρέπουν στην 29χρονη να αφοσιωθεί σε άλλα projects, οι βάρδιες κρατούν για δύο εβδομάδες και οι μέρες ξεκινούν στις επτά το πρωί ή το απόγευμα: «Δεν υπάρχουν δύο μέρες ίδιες», λέει η Lundstad, η οποία αναγνωρίζει ότι είναι μια δουλειά που, αν και με ονειρικές συνθήκες, σχεδόν κανείς… δεν θέλει να την κάνει. Με την Amalie να δουλεύει έντονες βάρδιες 12 ωρών onboard.

Η εργάσιμη ημέρα σας ξεκινά λαμβάνοντας τις ευθύνες της προηγούμενης βάρδιας και μόλις κατανεμηθεί και προγραμματιστεί, αρχίζετε να εργάζεστε. Η Lundstad είναι υπεύθυνη για την περιοχή και πρέπει να εγγυηθεί ότι όλη η δουλειά γίνεται σωστά και αποφεύγοντας κάθε είδους λάθος: «Δουλεύουμε πάντα σε ζευγάρια, όπου ο ένας ελέγχει ότι η δουλειά του άλλου γίνεται σωστά», εξηγεί. Οποιαδήποτε αποτυχία μπορεί να εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους, αφού εργάζεστε με μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι η δουλειά είναι μια από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο, με 1.654 τραυματισμούς και 4.000 ατυχήματα μόνο την τελευταία δεκαετία, η 29χρονη αγαπά την ασυνήθιστη καριέρα της.

Η ίδια αξιοποιεί τον χρόνο της δημιουργώντας και περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή έχει 108Κ followers στο Instagram.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Είσαι άνεργος; Αυτή η δουλειά δίνει... «χρυσό» μισθό και 250 ρεπό τον χρόνο

 

 

 

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

