ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Ερχεται νέο κύμα βροχών και καταιγίδων - Πότε και σε ποιες περιοχές να το αναμένουμε - Αναλυτική πρόβλεψη

 02.12.2025 - 22:55
Καιρός: Ερχεται νέο κύμα βροχών και καταιγίδων - Πότε και σε ποιες περιοχές να το αναμένουμε - Αναλυτική πρόβλεψη

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Παρασκευή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας. Από την Πέμπτη και μετά, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στις παράλιες περιοχές, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Tο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σημειωθούν βροχές. Από το απόγευμα και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα νότια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Σάββατο ωστόσο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας.

