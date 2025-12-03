Ecommbx
Πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα επόμενα βήματα στο Κίνημα Οικολόγων μετά την παραίτηση Χρίστου-Σενάρια για διαδοχή και εσωτερικές ισορροπίες

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 03.12.2025 - 12:14
Τα επόμενα βήματα στο Κίνημα Οικολόγων μετά την παραίτηση Χρίστου-Σενάρια για διαδοχή και εσωτερικές ισορροπίες

Έντονες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κίνημα Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, μετά την ξαφνική αποχώρηση του Αναπληρωτή Προέδρου Σωτήρη Χρίστου, μια εξέλιξη που φαίνεται να επιταχύνει τις εσωκομματικές διαδικασίες, ενόψει και των βουλευτικών εκλογών.

Σύγκληση Πολιτικής Επιτροπής και πιθανό έκτακτο Συνέδριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο οργανωτικό βήμα, είναι η σύγκληση της Πολιτικής Επιτροπής, του 16μελούς οργάνου στο οποίο συμμετέχουν η ηγεσία του κόμματος, οι δύο αντιπρόεδροι, ο Εκτελεστικός και Αναπληρωτής Εκτελεστικός Γραμματέας, ο βουλευτής και εκπρόσωποι της Νεολαίας.

Η Πολιτική Επιτροπή, αναμένεται να ενημερώσει την Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει κατά πόσο θα γίνει σύντομο Συνέδριο, με στόχο την αναπλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Προέδρου μέσω εκλογικής διαδικασίας.

Παράλληλα, κομματικές πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, η θέση να καλυφθεί προσωρινά, από τη Μαρία Κολά, η οποία είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στην προηγούμενη ψηφοφορία για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου. όλα αυτά βεβαίως, αναμένεται να συζητηθούν ενώπιον των συλλογικών οργάνων του Κινήματος.

Κριτική από το Κίνημα για τον Σωτήρη Χρίστου

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα Οικολόγων υπογραμμίζει πως «από την ημέρα εκλογής του στη συγκεκριμένη θέση, ο κ. Χρίστου ουδέποτε άσκησε τα καθήκοντα που προβλέπει το Καταστατικό».

Η ηγεσία σημειώνει ότι όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις, ο κ. Χρίστου «επέλεξε να εκδώσει ανακοίνωση αποχώρησης, αντί να λογοδοτήσει στα αρμόδια όργανα».

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, «η περίπτωση Χρίστου ήταν προβληματική εξαρχής», καθώς από την ημέρα της εκλογής του στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου δεν εμφανίστηκε ούτε μία φορά σε καθοριστικές συλλογικές συνεδριάσεις, γεγονός που, όπως λέγεται, είχε προκαλέσει δυσφορία στο εσωτερικό του Κινήματος.

Η δήλωση Χρίστου: “Συνέχεια της πορείας μου από νέα θέση ευθύνης”

Στην ανακοίνωσή του, ο Σωτήρης Χρίστου υποστηρίζει ότι η αποχώρηση δεν αποτελεί ρήξη με το παρελθόν, αλλά συνέχεια της μακροχρόνιας οικολογικής και ακτιβιστικής του δράσης.

Τονίζει ότι παραμένει πιστός στις αξίες της οικολογίας, της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί την κοινωνία από «μια νέα θέση ευθύνης», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πολιτικών κινήσεων.

Απρόσκοπτη προετοιμασία για τις βουλευτικές εκλογές

Παρά τη θορυβώδη αποχώρηση, το Κίνημα Οικολόγων συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία για τις βουλευτικές εκλογές.

Ήδη έχει ανακοινωθεί μεγάλο μέρος του ψηφοδελτίου, ενώ συνεχίζονται οι επαφές στις επαρχίες και η εξειδίκευση της προεκλογικής στρατηγικής. Η ηγεσία διαμηνύει ότι το κόμμα παραμένει ενωμένο, με «διαφάνεια, σταθερότητα και προσήλωση στις αξίες του».

Εσωτερικές ισορροπίες και τα επόμενα βήματα

Η παραίτηση Χρίστου, αν και αναμενόμενη για ορισμένα στελέχη, φαίνεται να λειτούργησε ως καταλύτης για την ανανέωση της ηγετικής πυραμίδας. Το βάρος τώρα πέφτει, στη διαδικασία αναπλήρωσης της θέσης του Αναπληρωτή Προέδρου,στη διατήρηση της ενότητας,και στην ομαλή μετάβαση προς την προεκλογική περίοδο.

Το επόμενο διάστημα, θα δείξει κατά πόσο το Κίνημα Οικολόγων θα καταφέρει να μετατρέψει την κρίση, σε ευκαιρία εσωτερικής ανασύνταξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

