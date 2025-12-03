Ecommbx
Έρχιουρμαν: Κρίσιμη η απόφαση στο ΣτΕ για «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» και Βαρώσι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: Κρίσιμη η απόφαση στο ΣτΕ για «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» και Βαρώσι

 03.12.2025 - 13:36
Έρχιουρμαν: Κρίσιμη η απόφαση στο ΣτΕ για «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» και Βαρώσι

«Ας κάνουμε υπομονή για δύο ακόμη ημέρες. Ο οδικός μας χάρτης για το Βαρώσι θα γίνει πιο σαφής μετά τις 4 Δεκεμβρίου» δήλωσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν στην χθεσινοβραδινή του τηλεοπτική συνέντευξη με τ/κ δημοσιογράφους.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ αναμένεται, μεταξύ άλλων, να εξετάσει στην συνεδρία της, που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο Στρασβούργο, την αποτελεσματικότητα της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» σε σχέση με την συμμόρφωση της Τουρκίας με την απόφαση του 2001 (4η Διακρατική), αλλά και την συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας για καταβολή της αποζημίωσης ύψους 90 εκ. ευρώ, πλέον τόκων, που είχε επιδικαστεί για συγγενείς αγνοουμένων και εγκλωβισμένους με την απόφαση του 2014, σε συνέχεια της 4ης Διακρατικής.

Σύμφωνα με την Χαμπέρ Κίπρις, στο πλαίσιο της συνέντευξής του κι ερωτηθείς σχετικά με το θέμα του Βαρωσιού, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι «εάν εισέλθουμε σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαπραγμάτευσης, το Βαρώσι θα αποτελέσει μέρος αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, εάν η διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν ξεκινήσει, το Βαρώσι θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα».

Υπενθύμισε ότι το άνοιγμα των Βαρωσίων υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Κανένα ψήφισμα δεν αναφέρει ότι το Βαρώσι πρέπει να επιδοθεί στους Ελληνοκύπριους. Αναφέρει ότι πρέπει να ανοίξει υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ» είπε.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Στρασβούργο, είπε, εννοώντας την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ, θα είναι «καθοριστικά».

Αναφερόμενος στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» είπε ότι έχει γίνει «πονοκέφαλος» εδώ και χρόνια και πρόσθεσε ότι γίνονται ολοκληρωμένες εργασίες ώστε να καταστεί πιο ενεργή και λειτουργική.

Στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέφερε, συνεχίζονται οι εργασίες, λέγοντας ότι χθες ήταν η πρώτη μέρα και οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν σήμερα, Τετάρτη, κι αύριο, Πέμπτη. «Έχουμε εργαστεί σκληρά και θα δούμε τα αποτελέσματα σε λίγες μέρες. Δεν θα ήταν σωστό να δώσω λεπτομέρειες τώρα, αλλά θα μοιραστώ ανοιχτά όλες τις εξελίξεις, θετικές ή αρνητικές, μετά την 4η Δεκεμβρίου».

Ανέφερε επίσης ότι τις τελευταίες 35-40 μέρες εργάζονται πάνω στο θέμα της «επιτροπής» και προετοίμασαν πρωτοβουλίες σε τέσσερις ή πέντε τομείς. «Βρισκόμαστε σε διαβούλευση με την Τουρκία, επειδή, άλλωστε, έχουν κατατεθεί αγωγές κατά της Τουρκικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, συνέχισε, για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης της εν λόγω «επιτροπής» και θα ενισχύσουν την θέση της σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε, μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με το ταμείο της «επιτροπής» και μια ομάδα συνταξιούχων «δικαστών» και «δημοσίων» λειτουργών έχει ετοιμάσει ένα μοντέλο ειδικού ταμείου.

«Τα χρήματα από αυτό το ταμείο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Η μελέτη έχει κοινοποιηθεί στα εμπλεκόμενα μέρη, δεν είναι μυστικό» είπε.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Στρασβούργο, κατέληξε, θα είναι καθοριστικά και μετά την 4η Δεκεμβρίου, τόσο οι πρωτοβουλίες για την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας», όσο και ο οδικός τους χάρτης σχετικά με το Βαρώσι θα γίνουν πιο ξεκάθαρα.

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Οι θεσμοθετημένες διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ίσχυσαν και στους διορισμούς των νέων γενικών διευθυντών των υπουργείων, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισημαίνοντας ότι την πολιτική κατεύθυνση προσδιορίζει ο πολιτικός προϊστάμενος κάθε υπουργείου.

