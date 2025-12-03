Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineGalaxy Z TriFold: H Samsung παρουσιάζει το πρώτο της τρίπτυχο κινητό – Ακολουθεί η Apple;
LIKE ONLINE

Galaxy Z TriFold: H Samsung παρουσιάζει το πρώτο της τρίπτυχο κινητό – Ακολουθεί η Apple;

 03.12.2025 - 13:37
Galaxy Z TriFold: H Samsung παρουσιάζει το πρώτο της τρίπτυχο κινητό – Ακολουθεί η Apple;

Το Galaxy Z TriFold είναι η απάντηση της Samsung στο τρίπτυχο κινητό που παρουσίασε πρώτη πέρυσι η Huawei.

Ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού ανοίγει μεταξύ των κατασκευαστών smartphone μετά την παρουσίαση του πρώτου τρίπτυχου μοντέλου της Samsung και τη φημολογία για μια αναδιπλούμενη συσκευή της Apple.

Το Galaxy Z TriFold είναι η απάντηση της νοτιοκορεατικής Samsung στο τρίπτυχο κινητό που παρουσίασε πρώτη πέρυσι η κινεζική Huawei, αν και οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι αναδιπλούμενες συσκευές θα παραμείνουν για την ώρα είδος πολυτελείας λόγω των υψηλών τιμών τους.

Η νέα συσκευή, με τιμή 3,59 εκατ. γουόν, ή 2.100 ευρώ, ξεδιπλώνει σε μια οθόνη 10 ιντσών, αποτελούμενη από τρία τμήματα, η οποία είναι σχεδόν 25% μεγαλύτερη από το δίπτυχο Galaxy Z Fold 7.

«Πιστεύω ότι η αγορά αναδιπλούμενων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Το TriFild θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για εκρηκτική ανάπτυξη» δήλωσε ο Άλεξ Λιμ, αντιπρόεδρος της Samsung Electronics.

Το TriFold, το οποίο κατασκευάζεται στην Νότια Κορέα, θα κυκλοφορήσει στην εγχώρια αγορά στις 12 Δεκεμβρίου και πριν τα τέλη του έτους θα είναι διαθέσιμο σε Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το αμερικανικό ντεμπούτο προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για την Ευρώπη δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Η συσκευή βασίζεται στη μεγαλύτερη μπαταρία που χρησιμοποιεί η Samsung στα κινητά της, η οποία προσφέρει ταχεία φόρτιση στο 50% μέσα σε 30 λεπτά.

Αναλυτές προβλέπουν ότι οι πωλήσεις θα είναι περιορισμένες: «Το TriFold είναι προϊόν πρώτης γενιάς, οπότε η Samsung είναι απίθανο να στοχεύει σε μεγάλους όγκους πωλήσεων» δήλωσε στο Reuters ο Ρίου Γιάνγκ-Χο, αναλυτής της NH Investment & Securities.

Σημείωσε ότι, ενώ η σειρά Galaxy Z Fold της Samsung έχει ωριμάσει έπειτα από επτά γενιές, «το TriFold ενδέχεται ακόμη να αντιμετωπίσει ζητήματα πληρότητας ή ανθεκτικότητας».

Στην αγορά των αναδιπλούμενων συσκευών επεκτείνεται και η Apple, η οποία φέρεται να σχεδιάζει τα αποκαλυπτήρια της δικής της πρότασης εντός του 2026.

Φήμες λένε ότι η εταιρεία ετοιμάζει μια αναδιπλούμενη συσκευή που κλείνει σαν βιβλίο και συνδυάζει την ευχρηστία του iPhone με μια μεγάλη οθόνη 7,8 ιντσών.

Τα αναδιπλούμενα κινητά αναμένονται πάντως να αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2% της παγκόσμιας αγοράς smartphone το 2025 και λιγότερο από 3% το 2027, εκτιμά η Counterpoint Research.

Η εταιρεία ερευνών προβλέπει ότι η αγορά αναδιπλούμενων θα αυξηθεί κατά 14% φέτος και κατά 30% το 2026 και το 2027, καθώς η είσοδος της Apple εντείνει την τάση.

Πηγή: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα
ΤΖΟΚΕΡ: Ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ το ποσό της επόμενης κλήρωσης – Κάποιος έβαλε στην τσέπη του 100 χιλιάδες
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες
Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 64 ετών η Κυριακή Παπακυριακού – Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επεισοδιακή καταδίωξη μέρα μεσημέρι στους δρόμους της Λευκωσίας – Οδηγός αγνόησε σήμα Αστυνομικών

 03.12.2025 - 13:18
Επόμενο άρθρο

Έρχιουρμαν: Κρίσιμη η απόφαση στο ΣτΕ για «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» και Βαρώσι

 03.12.2025 - 13:36
Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Οι θεσμοθετημένες διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ίσχυσαν και στους διορισμούς των νέων γενικών διευθυντών των υπουργείων, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισημαίνοντας ότι την πολιτική κατεύθυνση προσδιορίζει ο πολιτικός προϊστάμενος κάθε υπουργείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

  •  03.12.2025 - 10:20
Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

  •  03.12.2025 - 12:32
Τα επόμενα βήματα στο Κίνημα Οικολόγων μετά την παραίτηση Χρίστου-Σενάρια για διαδοχή και εσωτερικές ισορροπίες

Τα επόμενα βήματα στο Κίνημα Οικολόγων μετά την παραίτηση Χρίστου-Σενάρια για διαδοχή και εσωτερικές ισορροπίες

  •  03.12.2025 - 12:14
Επεισοδιακή καταδίωξη μέρα μεσημέρι στους δρόμους της Λευκωσίας – Οδηγός αγνόησε σήμα Αστυνομικών

Επεισοδιακή καταδίωξη μέρα μεσημέρι στους δρόμους της Λευκωσίας – Οδηγός αγνόησε σήμα Αστυνομικών

  •  03.12.2025 - 13:18
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

  •  03.12.2025 - 11:13
Θα δούμε χιόνια στο καμπαναριό; Πότε φθάνει ο χειμώνας στο Τρόοδος – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

Θα δούμε χιόνια στο καμπαναριό; Πότε φθάνει ο χειμώνας στο Τρόοδος – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

  •  03.12.2025 - 12:35
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

  •  03.12.2025 - 10:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα