Galaxy Z TriFold: H Samsung παρουσιάζει το πρώτο της τρίπτυχο κινητό – Ακολουθεί η Apple;

Το Galaxy Z TriFold είναι η απάντηση της νοτιοκορεατικής Samsung στο τρίπτυχο κινητό που παρουσίασε πρώτη πέρυσι η κινεζική Huawei, αν και οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι αναδιπλούμενες συσκευές θα παραμείνουν για την ώρα είδος πολυτελείας λόγω των υψηλών τιμών τους.

Η νέα συσκευή, με τιμή 3,59 εκατ. γουόν, ή 2.100 ευρώ, ξεδιπλώνει σε μια οθόνη 10 ιντσών, αποτελούμενη από τρία τμήματα, η οποία είναι σχεδόν 25% μεγαλύτερη από το δίπτυχο Galaxy Z Fold 7.

«Πιστεύω ότι η αγορά αναδιπλούμενων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Το TriFild θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για εκρηκτική ανάπτυξη» δήλωσε ο Άλεξ Λιμ, αντιπρόεδρος της Samsung Electronics.

Το TriFold, το οποίο κατασκευάζεται στην Νότια Κορέα, θα κυκλοφορήσει στην εγχώρια αγορά στις 12 Δεκεμβρίου και πριν τα τέλη του έτους θα είναι διαθέσιμο σε Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το αμερικανικό ντεμπούτο προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για την Ευρώπη δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Η συσκευή βασίζεται στη μεγαλύτερη μπαταρία που χρησιμοποιεί η Samsung στα κινητά της, η οποία προσφέρει ταχεία φόρτιση στο 50% μέσα σε 30 λεπτά.

Αναλυτές προβλέπουν ότι οι πωλήσεις θα είναι περιορισμένες: «Το TriFold είναι προϊόν πρώτης γενιάς, οπότε η Samsung είναι απίθανο να στοχεύει σε μεγάλους όγκους πωλήσεων» δήλωσε στο Reuters ο Ρίου Γιάνγκ-Χο, αναλυτής της NH Investment & Securities.

Σημείωσε ότι, ενώ η σειρά Galaxy Z Fold της Samsung έχει ωριμάσει έπειτα από επτά γενιές, «το TriFold ενδέχεται ακόμη να αντιμετωπίσει ζητήματα πληρότητας ή ανθεκτικότητας».

Στην αγορά των αναδιπλούμενων συσκευών επεκτείνεται και η Apple, η οποία φέρεται να σχεδιάζει τα αποκαλυπτήρια της δικής της πρότασης εντός του 2026.

Φήμες λένε ότι η εταιρεία ετοιμάζει μια αναδιπλούμενη συσκευή που κλείνει σαν βιβλίο και συνδυάζει την ευχρηστία του iPhone με μια μεγάλη οθόνη 7,8 ιντσών.

Τα αναδιπλούμενα κινητά αναμένονται πάντως να αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2% της παγκόσμιας αγοράς smartphone το 2025 και λιγότερο από 3% το 2027, εκτιμά η Counterpoint Research.

Η εταιρεία ερευνών προβλέπει ότι η αγορά αναδιπλούμενων θα αυξηθεί κατά 14% φέτος και κατά 30% το 2026 και το 2027, καθώς η είσοδος της Apple εντείνει την τάση.

