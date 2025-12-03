Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΒουλευτικές Εκλογές 2026: Κοινό πολιτικό πλαίσιο από Κόμμα για τα Ζώα και Πράσινο Κόμμα ενόψει Βουλευτικών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Κοινό πολιτικό πλαίσιο από Κόμμα για τα Ζώα και Πράσινο Κόμμα ενόψει Βουλευτικών

 03.12.2025 - 13:45
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Κοινό πολιτικό πλαίσιο από Κόμμα για τα Ζώα και Πράσινο Κόμμα ενόψει Βουλευτικών

Το Πράσινο Κόμμα Κύπρου και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου παρουσίασαν την Τετάρτη, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκωσία, το κοινό πολιτικό τους πλαίσιο ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026, με τους Προέδρους των δύο κομμάτων να ανακοινώνουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα θέσεων που καλύπτει την οικονομία, το περιβάλλον, τα κοινωνικά ζητήματα, το μεταναστευτικό, τη στέγη και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Σύμφωνα με τις κοινές θέσεις των δύο κομμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η συνεργασία στηρίζεται στο τρίπτυχο «Άνθρωπος – Ζώα – Φύση» και, όπως αναφέρουν τα δύο κόμματα, στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πολιτικής που συνδυάζει κοινωνική προστασία, βιώσιμη ανάπτυξη και θεσμική διαφάνεια. Στο επίκεντρο του προγράμματος τίθενται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η προστασία του πραγματικού εισοδήματος.

Στο πεδίο της οικονομίας, τα δύο κόμματα προτείνουν αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά, πλήρη διαφάνεια στις τιμές βασικών προϊόντων και κατάργηση πρακτικών που –όπως υποστηρίζουν– δημιουργούν ολιγοπωλιακές συνθήκες. Ζητούν επίσης μισθολογική πολιτική συνδεδεμένη με το κόστος ζωής και μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαπλοκής.

Κεντρική θέση στις παρεμβάσεις τους έχει το στεγαστικό, με προτάσεις για μαζικά προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, ρύθμιση ενοικίων σε περιοχές υψηλής πίεσης και κρατικές εγγυήσεις για νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη προστασίας του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος από άναρχη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κράτος δικαίου και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Οι δύο πολιτικοί φορείς ζητούν ανεξάρτητους μηχανισμούς ελέγχου, πλήρη διαφάνεια σε δημόσιες αποφάσεις και αδιάβλητες διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών. Κάνουν λόγο για τερματισμό «ρουσφετολογικών πρακτικών» που, όπως αναφέρουν, υπονομεύουν τη δημοκρατία.

Στο μεταναστευτικό, προτείνουν ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, ενίσχυση ελέγχων στις εισόδους και σαφείς κανόνες ένταξης, τονίζοντας ότι η πολιτική τους συνδυάζει ανθρωπιά και αυστηρότητα. Παράλληλα εισηγούνται δημογραφική στρατηγική στήριξης των κυπριακών οικογενειών και μέτρα κατά της εκμετάλλευσης ή του trafficking.

Στις κοινωνικές πολιτικές, τα δύο κόμματα προωθούν αναδιάρθρωση επιδομάτων με στόχευση, αύξηση χαμηλών συντάξεων και ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων μονογονεϊκών οικογενειών, ατόμων με αναπηρία και ανέργων. Τονίζουν ότι η φτώχεια αποτελεί πολιτικό και όχι φυσικό φαινόμενο, ζητώντας δομικές λύσεις.

Για τη δημόσια υγεία, στηρίζουν την ενίσχυση του ΓεΣΥ με περισσότερο προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό και διαφανή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηρίζουν την υγεία «μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα» και ζητούν ίση πρόσβαση και μείωση χρόνων αναμονής.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, προωθούν καθαρή ενέργεια, προστασία οικοτόπων και αυστηρή νομοθεσία κατά της κακοποίησης ζώων. Παρουσιάζουν ένα ευρύ πλαίσιο οικοκεντρικών αρχών, από τη διαχείριση υδάτων και την ανακύκλωση έως τη στήριξη βιώσιμων μεταφορών και την προστασία των φυσικών πόρων της Κύπρου.

Αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κόμματα επαναβεβαιώνουν τη στήριξή τους στην ισότητα και στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, καταδικάζοντας κάθε διάκριση. Στο Κυπριακό, αναφέρουν ότι διατηρούν θέση αρχών βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως «εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή». Καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στο κοινό τους «πράσινο όραμα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα
ΤΖΟΚΕΡ: Ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ το ποσό της επόμενης κλήρωσης – Κάποιος έβαλε στην τσέπη του 100 χιλιάδες
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες
Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 64 ετών η Κυριακή Παπακυριακού – Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχιουρμαν: Κρίσιμη η απόφαση στο ΣτΕ για «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» και Βαρώσι

 03.12.2025 - 13:36
Επόμενο άρθρο

Τους... «ζώνουν τα φίδια» - Αυτό που περιμένουν άμεσα

 03.12.2025 - 13:46
Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Οι θεσμοθετημένες διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ίσχυσαν και στους διορισμούς των νέων γενικών διευθυντών των υπουργείων, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισημαίνοντας ότι την πολιτική κατεύθυνση προσδιορίζει ο πολιτικός προϊστάμενος κάθε υπουργείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

  •  03.12.2025 - 10:20
Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

  •  03.12.2025 - 12:32
Τα επόμενα βήματα στο Κίνημα Οικολόγων μετά την παραίτηση Χρίστου-Σενάρια για διαδοχή και εσωτερικές ισορροπίες

Τα επόμενα βήματα στο Κίνημα Οικολόγων μετά την παραίτηση Χρίστου-Σενάρια για διαδοχή και εσωτερικές ισορροπίες

  •  03.12.2025 - 12:14
Επεισοδιακή καταδίωξη μέρα μεσημέρι στους δρόμους της Λευκωσίας – Οδηγός αγνόησε σήμα Αστυνομικών

Επεισοδιακή καταδίωξη μέρα μεσημέρι στους δρόμους της Λευκωσίας – Οδηγός αγνόησε σήμα Αστυνομικών

  •  03.12.2025 - 13:18
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

  •  03.12.2025 - 11:13
Θα δούμε χιόνια στο καμπαναριό; Πότε φθάνει ο χειμώνας στο Τρόοδος – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

Θα δούμε χιόνια στο καμπαναριό; Πότε φθάνει ο χειμώνας στο Τρόοδος – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

  •  03.12.2025 - 12:35
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

  •  03.12.2025 - 10:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα