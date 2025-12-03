Βουλευτικές Εκλογές 2026: Κοινό πολιτικό πλαίσιο από Κόμμα για τα Ζώα και Πράσινο Κόμμα ενόψει Βουλευτικών

Σύμφωνα με τις κοινές θέσεις των δύο κομμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η συνεργασία στηρίζεται στο τρίπτυχο «Άνθρωπος – Ζώα – Φύση» και, όπως αναφέρουν τα δύο κόμματα, στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πολιτικής που συνδυάζει κοινωνική προστασία, βιώσιμη ανάπτυξη και θεσμική διαφάνεια. Στο επίκεντρο του προγράμματος τίθενται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η προστασία του πραγματικού εισοδήματος.

Στο πεδίο της οικονομίας, τα δύο κόμματα προτείνουν αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά, πλήρη διαφάνεια στις τιμές βασικών προϊόντων και κατάργηση πρακτικών που –όπως υποστηρίζουν– δημιουργούν ολιγοπωλιακές συνθήκες. Ζητούν επίσης μισθολογική πολιτική συνδεδεμένη με το κόστος ζωής και μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαπλοκής.

Κεντρική θέση στις παρεμβάσεις τους έχει το στεγαστικό, με προτάσεις για μαζικά προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, ρύθμιση ενοικίων σε περιοχές υψηλής πίεσης και κρατικές εγγυήσεις για νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη προστασίας του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος από άναρχη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κράτος δικαίου και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Οι δύο πολιτικοί φορείς ζητούν ανεξάρτητους μηχανισμούς ελέγχου, πλήρη διαφάνεια σε δημόσιες αποφάσεις και αδιάβλητες διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών. Κάνουν λόγο για τερματισμό «ρουσφετολογικών πρακτικών» που, όπως αναφέρουν, υπονομεύουν τη δημοκρατία.

Στο μεταναστευτικό, προτείνουν ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, ενίσχυση ελέγχων στις εισόδους και σαφείς κανόνες ένταξης, τονίζοντας ότι η πολιτική τους συνδυάζει ανθρωπιά και αυστηρότητα. Παράλληλα εισηγούνται δημογραφική στρατηγική στήριξης των κυπριακών οικογενειών και μέτρα κατά της εκμετάλλευσης ή του trafficking.

Στις κοινωνικές πολιτικές, τα δύο κόμματα προωθούν αναδιάρθρωση επιδομάτων με στόχευση, αύξηση χαμηλών συντάξεων και ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων μονογονεϊκών οικογενειών, ατόμων με αναπηρία και ανέργων. Τονίζουν ότι η φτώχεια αποτελεί πολιτικό και όχι φυσικό φαινόμενο, ζητώντας δομικές λύσεις.

Για τη δημόσια υγεία, στηρίζουν την ενίσχυση του ΓεΣΥ με περισσότερο προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό και διαφανή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηρίζουν την υγεία «μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα» και ζητούν ίση πρόσβαση και μείωση χρόνων αναμονής.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, προωθούν καθαρή ενέργεια, προστασία οικοτόπων και αυστηρή νομοθεσία κατά της κακοποίησης ζώων. Παρουσιάζουν ένα ευρύ πλαίσιο οικοκεντρικών αρχών, από τη διαχείριση υδάτων και την ανακύκλωση έως τη στήριξη βιώσιμων μεταφορών και την προστασία των φυσικών πόρων της Κύπρου.

Αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κόμματα επαναβεβαιώνουν τη στήριξή τους στην ισότητα και στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, καταδικάζοντας κάθε διάκριση. Στο Κυπριακό, αναφέρουν ότι διατηρούν θέση αρχών βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως «εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή». Καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στο κοινό τους «πράσινο όραμα».