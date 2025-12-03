Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα δούμε χιόνια στο καμπαναριό; Πότε φθάνει ο χειμώνας στο Τρόοδος – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

 03.12.2025 - 12:35
Θα δούμε χιόνια στο καμπαναριό; Πότε φθάνει ο χειμώνας στο Τρόοδος – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται την Παρασκευή σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Από την Πέμπτη και μετά στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ενώ το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και κυρίως μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τη νύχτα δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Παρασκευή μικρή άνοδο, ενώ το Σαββατοκύριακο θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

