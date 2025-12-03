Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Κρεμλίνο: Ο Πούτιν δέχτηκε κάποιους από τους όρους του σχεδίου για την Ουκρανία, που του παρουσίασε ο Γουίτκοφ

 03.12.2025 - 12:15
Κρεμλίνο: Ο Πούτιν δέχτηκε κάποιους από τους όρους του σχεδίου για την Ουκρανία, που του παρουσίασε ο Γουίτκοφ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου ότι είναι λανθασμένο να ισχυριστεί κανείς ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε το αμερικανικό σχέδιο που συζητήθηκε χθες ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον Στιβ Γουίτκοφ.

«Οι συνομιλίες ήταν απλώς μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων», είπε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε αποδεχτεί ορισμένες προτάσεις και είχε απορρίψει άλλες, σε ό,τι χαρακτήρισε ως φυσική διαδικασία διαπραγματεύσεων. «Ορισμένες από τις διατάξεις του σχεδίου για την Ουκρανία έγιναν αποδεκτές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ, ενώ άλλες χαρακτηρίστηκαν ως απαράδεκτες. Πρόκειται για μια διαδικασία σε εξέλιξη» είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια για τις συνομιλίες, εξηγώντας ότι θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι παραγωγικές χωρίς δημόσια σχόλια. «Η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με τους Αμερικανούς αξιωματούχους όσο συχνά είναι απαραίτητο, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για τον πόλεμο», πρόσθεσε, λέγοντας ακόμα πως Πούτιν και Τραμπ μπορεί να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ανά πάσα χρονική στιγμή.

«Ναι, μια τηλεφωνική συνομιλία είναι πιθανή ανά πάσα στιγμή. Είναι δυνατό να οργανωθεί γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

