Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

 03.12.2025 - 10:55
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

Η Ιερά Μονή Κύκκου διέψευσε κατηγορηματικά πρόσφατα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι οι μοναχοί της Μονής έχουν ανακαλύψει «μυστική συνταγή» για τη θεραπεία των αρθρώσεων σε 30 μέρες, προκαλώντας «τάραξη στον ιατρικό κόσμο».

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Αδελφότητα της Μονής τονίζει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι παντελώς ψευδείς και ανυπόστατες. Η Μονή καταγγέλλει τα δημοσιεύματα ως παραπλανητικά και με προφανή οικονομική σκοπιμότητα, αφού η ιστοσελίδα που τα φιλοξενεί ζητά χρήματα για την υποτιθέμενη «παραγγελία» της συνταγής.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος, ο Ηγούμενος π. Ανδρέας και οι Πατέρες της Μονής τονίζουν ότι η αφοσίωση τους στη μοναχική ζωή και στους ανθρώπους που υποφέρουν αποκλείει τέτοιες πρακτικές και καλούν το κοινό να μην δίνει καμία σημασία σε τέτοιες αναρτήσεις.

«Η Μονή Κύκκου και η Αδελφότητα της διακρίνονται για τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητά τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι τέτοιες ψευδείς ειδήσεις εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη και την εμπιστοσύνη.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου:

«Εκ μέρους της Αδελφότητας της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου ανακοινώνεται ότι τα δημοσιεύματα σε ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία φέρουν “τους μοναχούς της Μονής Κύκκου να γιατρεύουν τις αρθρώσεις σε 30 μέρες” και πως “η ανακάλυψη αυτή τάραξε τον ιατρικό κόσμο” και, μάλιστα, όπως αναφέρουν, ο Ηγούμενος της Μονής π. Ανδρέας “δέχτηκε να μιλήσει δημόσια για τη μυστική συνταγή, που οι μοναχοί κρατούσαν κρυφή εδώ και γενιές”, είναι παντελώς ψευδή και ανυπόστατα.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κύριος Νικηφόρο, και ο Ηγούμενος της Μονής, όπως και οι Πατέρες – Μέλη της Μονής, διακρίνονται για τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα τους και έναντι του σχήματος και της αποστολής τους, αλλά και έναντι των συνανθρώπων τους, και καταδικάζουν τέτοια παραπλανητικά δημοσιεύματα, τα οποία έχουν ως σκοπό να παρασύρουν και, προπάντων, να εκμεταλλευθούν οικονομικά ανθρώπους, οι οποίοι υποφέρουν.

Το να είναι πρόδηλη η οικονομική πρόθεση τους, αυτό καταδεικνύεται και από το τέλος της ιστοσελίδας τους, όπου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, αφού προβούν στη σχετική «παραγγελία», αυτή θα συνοδεύεται και από το ανάλογο ποσό!

Σύσταση της Μονής είναι, σ’ αυτά τα δημοσιεύματα να μη δίδεται καμία σημασία ούτε κα να εκφράζεται κανένα ενδιαφέρον.»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ με γυναίκα στη Λεμεσό: Κλείστηκε μέσα στο σπίτι της και απειλεί να κάνει κακό - Τι συνέβη
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα
ΤΖΟΚΕΡ: Ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ το ποσό της επόμενης κλήρωσης – Κάποιος έβαλε στην τσέπη του 100 χιλιάδες
Φόνος στα Κονιά: Ραγδαίες εξελίξεις - Τυχαία τελικά η συνάντηση του Αλέξανδρου και του 58χρονου έξω από το περίπτερο
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες
Νεκρή άστεγη στην Πάφο: Τι κατέδειξε η νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου – Θα στείλουν DNA στο εξωτερικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μόνος στο Σπίτι… ξανά; - Ο Macaulay θέλει να κάνει comeback και αποκαλύπτει το sequel που σκέφτεται!

 03.12.2025 - 10:52
Επόμενο άρθρο

Τζένιφερ Λόπεζ: Το καυτό βίντεο για να μαζέψει κόσμο στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας

 03.12.2025 - 10:59

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

  •  03.12.2025 - 08:20
Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις: Απειλεί με μαχαίρι και φάρμακα να βλάψει τον εαυτό της η γυναίκα στη Λεμεσό – Απομακρύνθηκαν δύο φιάλες υγραερίου

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις: Απειλεί με μαχαίρι και φάρμακα να βλάψει τον εαυτό της η γυναίκα στη Λεμεσό – Απομακρύνθηκαν δύο φιάλες υγραερίου

  •  03.12.2025 - 11:37
Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

  •  03.12.2025 - 10:20
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

  •  03.12.2025 - 11:13
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Λάρνακα – Βρυξέλλες: Αναμένεται αύξηση των πτήσεων το 2026 – Νέο δρομολόγιο AEGEAN προς αγαπημένη ελληνική πόλη

Λάρνακα – Βρυξέλλες: Αναμένεται αύξηση των πτήσεων το 2026 – Νέο δρομολόγιο AEGEAN προς αγαπημένη ελληνική πόλη

  •  03.12.2025 - 10:44
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

  •  03.12.2025 - 10:55
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο

Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο

  •  03.12.2025 - 11:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα