Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Αδελφότητα της Μονής τονίζει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι παντελώς ψευδείς και ανυπόστατες. Η Μονή καταγγέλλει τα δημοσιεύματα ως παραπλανητικά και με προφανή οικονομική σκοπιμότητα, αφού η ιστοσελίδα που τα φιλοξενεί ζητά χρήματα για την υποτιθέμενη «παραγγελία» της συνταγής.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος, ο Ηγούμενος π. Ανδρέας και οι Πατέρες της Μονής τονίζουν ότι η αφοσίωση τους στη μοναχική ζωή και στους ανθρώπους που υποφέρουν αποκλείει τέτοιες πρακτικές και καλούν το κοινό να μην δίνει καμία σημασία σε τέτοιες αναρτήσεις.

«Η Μονή Κύκκου και η Αδελφότητα της διακρίνονται για τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητά τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι τέτοιες ψευδείς ειδήσεις εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη και την εμπιστοσύνη.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου:

«Εκ μέρους της Αδελφότητας της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου ανακοινώνεται ότι τα δημοσιεύματα σε ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία φέρουν “τους μοναχούς της Μονής Κύκκου να γιατρεύουν τις αρθρώσεις σε 30 μέρες” και πως “η ανακάλυψη αυτή τάραξε τον ιατρικό κόσμο” και, μάλιστα, όπως αναφέρουν, ο Ηγούμενος της Μονής π. Ανδρέας “δέχτηκε να μιλήσει δημόσια για τη μυστική συνταγή, που οι μοναχοί κρατούσαν κρυφή εδώ και γενιές”, είναι παντελώς ψευδή και ανυπόστατα.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κύριος Νικηφόρο, και ο Ηγούμενος της Μονής, όπως και οι Πατέρες – Μέλη της Μονής, διακρίνονται για τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα τους και έναντι του σχήματος και της αποστολής τους, αλλά και έναντι των συνανθρώπων τους, και καταδικάζουν τέτοια παραπλανητικά δημοσιεύματα, τα οποία έχουν ως σκοπό να παρασύρουν και, προπάντων, να εκμεταλλευθούν οικονομικά ανθρώπους, οι οποίοι υποφέρουν.

Το να είναι πρόδηλη η οικονομική πρόθεση τους, αυτό καταδεικνύεται και από το τέλος της ιστοσελίδας τους, όπου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, αφού προβούν στη σχετική «παραγγελία», αυτή θα συνοδεύεται και από το ανάλογο ποσό!

Σύσταση της Μονής είναι, σ’ αυτά τα δημοσιεύματα να μη δίδεται καμία σημασία ούτε κα να εκφράζεται κανένα ενδιαφέρον.»