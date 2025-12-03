Ecommbx
Νεκρή άστεγη στην Πάφο: Τι κατέδειξε η νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου – Θα στείλουν DNA στο εξωτερικό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νεκρή άστεγη στην Πάφο: Τι κατέδειξε η νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου – Θα στείλουν DNA στο εξωτερικό

 03.12.2025 - 08:53
Νεκρή άστεγη στην Πάφο: Τι κατέδειξε η νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου – Θα στείλουν DNA στο εξωτερικό

Επιβεβαιώθηκε η αρχική εκτίμηση της Αστυνομίας ότι αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια για τον θάνατο της άστεγης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή σε υπαίθριο χώρο στην Πάφο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νάνου στο «ALPHA Καλημέρα» ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και λήφθηκαν δείγματα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις και για DNA ελπίζοντας ότι με το DNA το οποίο θα αποσταλεί στην Europol και στην Interpol θα προκύψουν και στοιχεία για την ταυτότητά της.

Η Αστυνομία αναφέρει απλά ότι στάλθηκαν δείγματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι είχε εντοπιστεί το πρωί της Δευτέρας ημίγυμνη σε εξωτερικό χώρο έξω από κτήριο στην τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου, έχοντας δίπλα της μία βαλίτσα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θρίλερ με την νεκρή γυναίκα στην Πάφο: Αδύνατο ακόμη να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της - Δεν την αναζήτησε κανείς

Νεκροτομή για θανατηφόρο με 70χρονο στην Πάφο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Έσβησε» ο 70χρονος που παρασύρθηκε από όχημα - Στη δημοσίοτητα τα στοιχεία του

Για τον Χριστάκη Βρυώνη, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα στην τουριστική περιοχή της Πάφου το απόγευμα της Δευτέρας, και υπέκυψε δύο ώρες αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης όπου είχε διακομιστεί, το πόρισμα των ιατροδικαστών είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κακώσεις σώματος, συνεπεία οδικής σύγκρουσης.

Και οι δύο νεκροτομές διενεργήθηκαν χθες 2/12.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

