Live Cooking Event με τον Θεόδωρο Ελευθερίου στη METRO Αγίας Φυλάξεως – Λεμεσός

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τη δημιουργική και γιορτινή μαγειρική του σεφ, ο οποίος θα παρουσιάσει γρήγορες και εύκολες χριστουγεννιάτικες συνταγές, ιδανικές για το εορταστικό τραπέζι και την καθημερινή προετοιμασία φαγητού μέσα στην περίοδο των γιορτών.

Η κινητή κουζίνα των Υπεραγορών METRO θα βρίσκεται στον χώρο, προσφέροντας μια διαδραστική εμπειρία μαγειρικής. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις νόστιμες δημιουργίες, να αντλήσουν πρωτότυπες γαστρονομικές ιδέες και να συνομιλήσουν με τον σεφ, ανταλλάσσοντας απόψεις και γευστικές εμπειρίες.

Οι Υπεραγορές METRO συνεχίζουν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στο κοινό, προβάλλοντας την αξία της ποιοτικής και δημιουργικής μαγειρικής.