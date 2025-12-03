Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκόνη, βροχές και καταιγίδες – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκόνη, βροχές και καταιγίδες – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

 03.12.2025 - 06:20
Σκόνη, βροχές και καταιγίδες – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται την Παρασκευή. Από την Πέμπτη και μετά στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο την Πέμπτη και την Παρασκευή για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Για το Σάββατο αναμένεται πτώση.

Λετυμπιώτης: Εξήρε τη συμβολή του ΠΑΣΥΚΑΦ στο σύστημα υγείας - «Θεσμική υποχρέωση να το στηρίζουμε...»

 02.12.2025 - 23:58

 02.12.2025 - 23:58
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

02.12.2025 - 09:18

02.12.2025 - 17:44

02.12.2025 - 19:59

02.12.2025 - 20:58

02.12.2025 - 23:08

02.12.2025 - 20:28

02.12.2025 - 21:15

02.12.2025 - 20:07

