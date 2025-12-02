Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που ήδη συζητιέται για το ξεχωριστό της concept - Που βρίσκεται και πότε ανοίγει - Φωτογραφίες

 02.12.2025 - 21:48
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που ήδη συζητιέται για το ξεχωριστό της concept - Που βρίσκεται και πότε ανοίγει - Φωτογραφίες

Στην ήσυχη περιοχή της Καλλιθέας στο Δάλι, ένα νέο στέκι ετοιμάζεται να ανοίξει επίσημα τις πόρτες του το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και ήδη συζητιέται για την αισθητική του, την αύρα του και το ξεχωριστό του concept.

Η «Πράσινη Πάπια» —το νέο, ντιζαινάτο café του γνωστού content creator και ραδιοφωνικού παραγωγού Νικόλα Ιωαννίδη— έρχεται να εισαγάγει μία νέα φιλοσοφία στον καθημερινό καφέ: αυτή της ομορφιάς, της καλαισθησίας και της αληθινής ζεστασιάς.

31c61100-3774-46da-a597-0c642becb4c2.jpg

 

Μπαίνοντας στον χώρο, το πρώτο πράγμα που σε κερδίζει είναι η αίσθηση ισορροπίας ανάμεσα στο σύγχρονο design και τη γήινη ατμόσφαιρα. Αποχρώσεις του καφέ και του τερακότα δημιουργούν μια ζεστή, σχεδόν «αγκαλιαστική» αίσθηση, ενώ το ξύλο και το μέταλλο εναλλάσσονται με κομψότητα, συνθέτοντας έναν χώρο που αποπνέει άποψη χωρίς να φωνάζει.

Το δάπεδο —ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό σε λευκό, πράσινο και κίτρινο— λειτουργεί ως το απόλυτο σημείο αναφοράς: φωτεινό, παιχνιδιάρικο, με vintage διάθεση, δίνει προσωπικότητα και στιλ σε έναν χώρο που αποπνέει οικειότητα αλλά και φινέτσα.

a0aceafb-7da4-489c-8348-8604dca82692.jpg

Η Πράσινη Πάπια δεν είναι απλώς άλλο ένα café· είναι ένας χώρος που αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα το προσωπικό γούστο του Νικόλα Ιωαννίδη. Ένα όνειρο που ξεκίνησε, όπως ο ίδιος εξομολογείται, το 1995 και σήμερα παίρνει σάρκα και οστά.

64ec7da9-74f4-4105-ba7b-08adfbc664b1.jpg

2a4bf2a8-0b5c-4afc-ad06-2ff3a9343338.jpg

f02ed471-a9bb-4ff1-b5dd-f9cb673b3a7c.jpg

Όσο για το όνομα; «Ήθελα κάτι που να μην είναι το συνηθισμένο και το προφανές», λέει ο Νικόλας. «Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν ούτε πάπιες, ούτε το χρώμα πράσινο στον χώρο. Θέλαμε κάτι out of the box, κάτι χιουμοριστικό, ανορθόδοξο και διαφορετικό». Το αποτέλεσμα; Ένα brand που τραβά την προσοχή, δημιουργεί συζήτηση και προσθέτει μια δόση παιχνιδιού στη σοβαρή δουλειά πίσω από το εγχείρημα.

01996cd6-462f-4be3-8ccc-88e6b2719d42.jpg

Πέρα από την εντυπωσιακή αισθητική, το café δίνει έμφαση και στην ποιότητα. Από τις 5:30 το πρωί καθημερινά —αλλά και τα Σαββατοκύριακα από τις 07.00 — οι λάτρεις του καλού καφέ θα μπορούν να βρίσκουν τον πρώτο, φρεσκοκαβουρδισμένο τους καφέ της ημέρας.

Ο Νικόλας, μαζί με την ομάδα του, έχει επιλέξει χαρμάνια με προσοχή, δίνοντας έμφαση στη γεύση, στο άρωμα και στη συνολική εμπειρία. Το μενού συμπληρώνεται από καθημερινά φρεσκοψημένα αρτοποιήματα, σαλάτες, σάντουιτς και σπιτικά κέικ, διαμορφώνοντας έναν χώρο όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει από ένα απλό πρωινό έως ένα ελαφρύ γεύμα στη διάρκεια της ημέρας.

b7ccdbee-401d-480c-80b0-10ed47e3a37e.jpg

Η Πράσινη Πάπια έρχεται να καλύψει ένα κενό στην περιοχή: ένα συνοικιακό café με χαρακτήρα, ιδιοκτήτη με όραμα και στόχο να προσφέρει χαλάρωση, ποιότητα και χαμόγελα. Με επιλογές για dine-in, take away και delivery, φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τους κατοίκους του Δαλιού — και όχι μόνο. Ένας χώρος με προσωπικότητα, άποψη και αισθητική σφραγίδα, έτοιμος να υποδεχθεί τον κόσμο που αναζητά κάτι όμορφο, κάτι διαφορετικό και πάνω απ’ όλα, κάτι αληθινό.

f66c4d89-0a73-4333-b94e-34e4f0d3ef8c.jpg

Από το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, η Πράσινη Πάπια ανοίγει τα φτερά της — κι εμείς είμαστε έτοιμοι να την ανακαλύψουμε.

>> (96066000) Ηνωμένων Εθνών 9, Καλλιθέα, Λευκωσία. Δ-Παρ 05:30-18.00, Σ 07.00-18.00, Κ 07.00-14.00.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

