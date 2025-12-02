Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που ήδη συζητιέται για το ξεχωριστό της concept - Που βρίσκεται και πότε ανοίγει - Φωτογραφίες

Στην ήσυχη περιοχή της Καλλιθέας στο Δάλι, ένα νέο στέκι ετοιμάζεται να ανοίξει επίσημα τις πόρτες του το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και ήδη συζητιέται για την αισθητική του, την αύρα του και το ξεχωριστό του concept.

Η «Πράσινη Πάπια» —το νέο, ντιζαινάτο café του γνωστού content creator και ραδιοφωνικού παραγωγού Νικόλα Ιωαννίδη— έρχεται να εισαγάγει μία νέα φιλοσοφία στον καθημερινό καφέ: αυτή της ομορφιάς, της καλαισθησίας και της αληθινής ζεστασιάς. Μπαίνοντας στον χώρο, το πρώτο πράγμα που σε κερδίζει είναι η αίσθηση ισορροπίας ανάμεσα στο σύγχρονο design και τη γήινη ατμόσφαιρα. Αποχρώσεις του καφέ και του τερακότα δημιουργούν μια ζεστή, σχεδόν «αγκαλιαστική» αίσθηση, ενώ το ξύλο και το μέταλλο εναλλάσσονται με κομψότητα, συνθέτοντας έναν χώρο που αποπνέει άποψη χωρίς να φωνάζει. Το δάπεδο —ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό σε λευκό, πράσινο και κίτρινο— λειτουργεί ως το απόλυτο σημείο αναφοράς: φωτεινό, παιχνιδιάρικο, με vintage διάθεση, δίνει προσωπικότητα και στιλ σε έναν χώρο που αποπνέει οικειότητα αλλά και φινέτσα. Η Πράσινη Πάπια δεν είναι απλώς άλλο ένα café· είναι ένας χώρος που αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα το προσωπικό γούστο του Νικόλα Ιωαννίδη. Ένα όνειρο που ξεκίνησε, όπως ο ίδιος εξομολογείται, το 1995 και σήμερα παίρνει σάρκα και οστά.



