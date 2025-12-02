Λετυμπιώτης: Εξήρε τη συμβολή του ΠΑΣΥΚΑΦ στο σύστημα υγείας - «Θεσμική υποχρέωση να το στηρίζουμε...»

Σε χαιρετισμό του ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στην αλληλεγγύη, τη φροντίδα, τον επαγγελματισμό αλλά και το πρότυπο που αποτελεί ως προς την ανακουφιστική φροντίδα το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας ΠΑΣΥΚΑΦ «Αρχάγγελος Μιχαήλ».

Εννοιες, όπως είπε, που συμπυκνώνουν με τον πιο έντονο τρόπο τη σημασία και την αξία που έχουν συνάνθρωποι μας σε στιγμές δύσκολες και σε στιγμές που χρειάζονται στήριξη.

Ακολούθως εξήρε το έργο που επιτελεί ο ΠΑΣΥΚΑΦ γιατί στηρίζει την κοινωνία των πολιτών. Ως Πολιτεία, συνέχισε, «έχουμε τη θεσμική υποχρέωση αυτό το μονοπάτι της φροντίδας της ανακούφισης να το στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο». Εξέφρασε επίσης εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας την αμέριστη στήριξη στο έργο που επιτελούν.

Όπως αναφέρθηκε, η βραδιά είχε ως στόχο να παρουσιάσει στο κοινό το νέο Κέντρο της Πάφου, το έργο του και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας που προσφέρει σε άτομα με εμπειρία καρκίνου και στις οικογένειές τους.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της πολιτείας, επαγγελματίες υγείας, φίλους και υποστηρικτές του ΠΑΣΥΚΑΦ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανακουφιστικής φροντίδας και την ανάγκη ενίσχυσης τέτοιων δομών σε τοπικό επίπεδο.

Η λειτουργία του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» αποτελεί σημαντικό πολλαπλασιαστή υποστήριξης για την κοινωνία της Πάφου. Προσφέρει άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες χωρίς την ανάγκη μετακίνησης σε άλλες πόλεις, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση των ασθενών και των οικογενειών τους, όπως σημειώθηκε.

Συμβάλλει επίσης στην αποφόρτιση του τοπικού συστήματος υγείας, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών υγείας, ενώ παράλληλα προάγει την ενημέρωση, την πρόληψη και τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με εμπειρία καρκίνου.

Η βραδιά άνοιξε με το καλωσόρισμα της Γενικής Διευθύντριας του Κέντρου, κα Μόνας Θεοχαρίδου, η οποία παρουσίασε το όραμα, τη φιλοσοφία και τους στόχους του Κέντρου «Αρχάγγελος Μιχαήλ», τονίζοντας τη σημασία της ολιστικής στήριξης και της αξιοπρεπούς φροντίδας.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Κυριάκος Στυλιανίδης, Ιατρικός Διευθυντής ΠΑΣΥΚΑΦ, παρουσίασε τις υπηρεσίες και το επιστημονικό πλαίσιο της ανακουφιστικής φροντίδας, αναδεικνύοντας τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου και τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα στον τομέα της υποστήριξης των ασθενών.

Η κα Σόφη Χριστοφόρου, Αν. Εκτελεστική Διευθύντρια & Επικεφαλής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πόρων, παρουσίασε τις ανάγκες του Κέντρου, τα υφιστάμενα προγράμματα στήριξης και τα διαθέσιμα χορηγικά πακέτα, καλώντας την τοπική κοινωνία και τους οργανισμούς να συμβάλουν στη βιωσιμότητα και ενδυνάμωση των υπηρεσιών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με κλείσιμο και ευχαριστίες από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΠΑΣΥΚΑΦ, Νικόλα Φιλίππου, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του Συνδέσμου για την υποστήριξη και κάλεσε όλους να συνεχίσουν να στηρίζουν το πολύτιμο έργο που επιτελείται στο Κέντρο.

Όπως αναφέρθηκε το Κέντρο βρίσκεται στο Μέσα Χωριό στην Πάφο, φιλοξενεί 12 ασθενείς και αποτελεί το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει Ανακουφιστική Φροντίδα και σε παιδιά. Διαθέτει ολοκληρωμένη διεπιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, Φυσικοθεραπευτή, Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Λογοπαθολόγο και Διατροφολόγο, που παρέχουν εξειδικευμένη ανακουφιστική φροντίδα με επαγγελματισμό και βαθύ σεβασμό προς τα άτομα με εμπειρία καρκίνου και τους οικείους τους.

Με τη δύναμη της κοινότητας και την αφοσίωση των επαγγελματιών και εθελοντών, το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας ΠΑΣΥΚΑΦ «Αρχάγγελος Μιχαήλ» συνεχίζει να προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα, ανακούφιση και στήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη, ενισχύοντας ουσιαστικά το επίπεδο φροντίδας και ποιότητας ζωής των ανθρώπων που βιώνουν τον καρκίνο στην Πάφο και τις γύρω περιοχές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ