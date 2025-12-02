Ecommbx
LIKE ONLINE

Netflix: Μόλις έκοψε μια βασική λειτουργία του και μας επηρεάζει όλους

 02.12.2025 - 23:32
Το Netflix προχώρησε σε μια αλλαγή που πολλοί παρατήρησαν αρκετά πρόσφατα. Η εφαρμογή πλέον δεν επιτρέπει να στέλνετε περιεχόμενο από το κινητό σας στην τηλεόραση, εκτός από ελάχιστες, παλαιότερες συσκευές.

Κάτι που μέχρι τώρα θεωρούσαμε αυτονόητο, το μικρό εικονίδιο Cast που έστελνε τη σειρά σας από το iPhone ή το Android στην τηλεόραση, έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τις επιλογές.

Σύμφωνα με την ανανεωμένη σελίδα υποστήριξης του Netflix, το casting συνεχίζει να λειτουργεί μόνο σε ορισμένα παλιά Chromecast και σε κάποιες παλιές τηλεοράσεις που έχουν ενσωματωμένο Google Cast. Ακόμα κι εκεί, όμως, η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για όσους έχουν το ακριβό, ad-free πακέτο. Όσοι βρίσκονται στο οικονομικό πρόγραμμα με διαφημίσεις δεν μπορούν να κάνουν casting, ακόμη κι αν οι συσκευές τους το υποστήριζαν ως τώρα.

Η αλλαγή φαίνεται πως εφαρμόστηκε μέσα στις τελευταίες εβδομάδες, καθώς αρκετοί χρήστες παρατήρησαν ότι μετά από update, το κουμπί Cast είτε εξαφανίστηκε, είτε εμφανίζεται αλλά δεν βρίσκει καμία συσκευή στο δίκτυο, οδηγώντας στο γνωστό μήνυμα No Devices Found. Αυτό ίσως εξηγεί και το γιατί συνεχίζετε να βλέπετε το εικονίδιο αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε.

Το Netflix δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη αιτιολογία για την αλλαγή, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που περιορίζει τρόπους προβολής. Το 2019 είχε αφαιρέσει εντελώς το AirPlay από το iPhone, επικαλούμενο “αδυναμία διασφάλισης ποιότητας”. Και τώρα, όλα δείχνουν ότι η εταιρεία θέλει οι χρήστες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη απευθείας στην τηλεόρασή τους, αντί να streamάρουν από το κινητό.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση για το αν αυτό ισχύει μόνιμα ή όχι, η αλλαγή εφαρμόζεται ήδη διεθνώς.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

