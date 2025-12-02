Μόνος στο σπίτι: Πόσο θα κόστιζε σήμερα η διαμονή του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στο Plaza Hotel

Στην εμβληματική ταινία του 1992, ο πατέρας του Κέβιν ΜακΚάλιστερ εκφράζει τη βαθιά του οργή, όταν ανακαλύπτει ότι ο γιος του ξόδεψε 967 δολάρια για room service. «Κέβιν, ξόδεψες 967 δολάρια για υπηρεσία δωματίου;» φωνάζει ο Πήτερ ΜακΚάλιστερ στην τελευταία σκηνή της ταινίας.

Ωστόσο, σήμερα, το κόστος όλης της διαμονής του Κέβιν στη Νέα Υόρκη, από τη σουίτα μέχρι το παγωτό, έχει αυξηθεί δραματικά. Η τωρινή αξία αυτής της εμπειρίας φτάνει τα 8.511 δολάρια, ενώ το 1992 το συνολικό κόστος ήταν μόλις 2.109 δολάρια, καταδεικνύοντας αύξηση 303% στον πληθωρισμό τα τελευταία 33 χρόνια. Η ανάλυση της υπηρεσίας σύγκρισης ταξιδιωτικών ασφαλίσεων iSelect συγκρίνει τις τιμές του Plaza, τα δεδομένα πληθωρισμού και τις τρέχουσες τιμές των μενού του ξενοδοχείου.

Η σουίτα του Plaza που διέμενε ο Κέβιν κοστίζει σήμερα κατά μέσο όρο 6.244 δολάρια τη βραδιά, σε σχέση με τα 1.100 δολάρια του 1992. Αξιοσημείωτο είναι πως το γνωστό επιδόρπιο sundae με τις τρεις μπάλες παγωτού και μαρασκίνο, που τότε κόστιζε 18 δολάρια, τώρα κοστίζει 24 δολάρια. Σημειώνεται ότι, το ξενοδοχείο προσφέρει πλέον το ειδικό «Home Alone Sundae» με τιμή 350 δολάρια, ως φόρο τιμής στην εμβληματική σκηνή της ταινίας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr