Ραγδαίες εξελίξεις: Η Ειρήνη Μουρτζούκου κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις: Η Ειρήνη Μουρτζούκου κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

 02.12.2025 - 19:20
Ραγδαίες εξελίξεις: Η Ειρήνη Μουρτζούκου κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών θα βρεθεί την ερχόμενη Πέμπτη η Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να καταθέσει, ως ύποπτη, για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού για τους θανάτους 3 μωρών και της αδερφή της ενώ υποστηρίζει ότι δεν έχει κάποια σχέση με τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Αρνείται την εμπλοκή της

Μάλιστα σε προηγούμενες δηλώσεις της άφηνε να εννοηθεί ότι όταν κληθεί να καταθέσει για αυτή την υπόθεση θα αποκαλύψει ποιος ή ποιοι ευθύνονται για τον θάνατο του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει την εμπλοκή της στους θανάτους τριών μωρών και της 11χρονης αδερφής της όταν η ίδια ήταν 14 ετών.

Οπως ισχυρίστηκε η ίδια, την κυρίευαν οι δαίμονες όταν τσακωνόταν με τη μητέρα της και ήθελε να κάνει κακό. Σε μια τέτοια στιγμή, ομολόγησε ότι σκότωσε την αδελφή της όταν η ίδια ήταν 14 ετών και, στη συνέχεια, ομολόγησε τις δολοφονίες των δύο δικών της παιδιών αλλά και αυτή του μωρού της φίλης της.

ΠΗΓΗ: In.gr

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

