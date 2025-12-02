Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σου αρέσεις να ταξιδεύεις; Απόδραση σε αγαπημένους προορισμούς στην Ευρώπη με κάτω από 60 ευρώ

 02.12.2025 - 19:35
Σου αρέσεις να ταξιδεύεις; Απόδραση σε αγαπημένους προορισμούς στην Ευρώπη με κάτω από 60 ευρώ

Μετά τις καταναλωτικές εξάρσεις της Black Friday και της Cyber Monday, εμφανίζεται ένα νέο εμπορικό φαινόμενο που κερδίζει έδαφος στον χώρο του τουρισμού: η Travel Tuesday.

Η ημέρα αυτή ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επενδύσουν σε εμπειρίες και ταξίδια αντί για υλικά αγαθά, υπογραμμίζοντας ότι οι πιο πολύτιμες αγορές συχνά είναι οι αναμνήσεις που δημιουργούμε.

Το 2025, η Travel Tuesday πραγματοποιείται στις 2 Δεκεμβρίου, προσφέροντας σε κάθε είδους ταξιδιώτη την ευκαιρία να εξοικονομήσει χρήματα και να πραγματοποιήσει το επόμενο ταξιδιωτικό του όνειρο. Ωστόσο, ήδη πολλές αεροπορικές εταιρίες έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις ενόψει της Travel Tuesday, με αποτέλεσμα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να είναι προσβάσιμες αεροπορικώς με κόστος κάτω των 60 ευρώ μετ’ επιστροφής.

Ακολουθούν 5+1 προτάσεις για αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα:

Βενετία

Η Βενετία, η «βασίλισσα της Αδριατικής», παραμένει μια από τις πιο μαγευτικές πόλεις του κόσμου, ένας ζωντανός πίνακας όπου η ιστορία, η τέχνη και το νερό συνυπάρχουν αρμονικά. Χτισμένη πάνω σε 118 νησάκια και διασχισμένη από κανάλια που αντικαθιστούν τους δρόμους, η πόλη προσφέρει μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Από την πλατεία του Αγίου Μάρκου και τη Γέφυρα των Στεναγμών έως τις ήσυχες γειτονιές που μοσχοβολούν παρελθόν, η Βενετία συναρπάζει με την ατμόσφαιρά της, την αρχιτεκτονική της και την αίσθηση ότι κάθε βήμα οδηγεί σε μια μικρή ανακάλυψη. Είναι ένας προορισμός που δεν απλώς επισκέπτεσαι — τον ζεις.

Μπρατισλάβα

Η Μπρατισλάβα, η γοητευτική πρωτεύουσα της Σλοβακίας, συνδυάζει το παραμυθένιο με το σύγχρονο σε έναν προορισμό που εκπλήσσει ευχάριστα κάθε ταξιδιώτη. Με τον Δούναβη να τη διασχίζει και το επιβλητικό κάστρο της να δεσπόζει πάνω από την πόλη, η Μπρατισλάβα μαγεύει με τα πλακόστρωτα δρομάκια της Παλιάς Πόλης, τις μπαρόκ προσόψεις και τη ζωντανή ατμόσφαιρα των καφέ και των μικρών μαγαζιών. Παρά το μικρό της μέγεθος, είναι μια πόλη γεμάτη κουλτούρα, ιστορία και νεανική ενέργεια—μια ιδανική απόδραση για όσους θέλουν να εξερευνήσουν μια αυθεντική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μακριά από τα πλήθη.

Γενεύη

Η Γενεύη, χτισμένη στις όχθες της λίμνης Λεμάν και αγκαλιασμένη από τις Άλπεις, είναι μια από τις πιο κομψές και διεθνείς πόλεις της Ευρώπης. Παγκόσμιο κέντρο διπλωματίας, φιλοξενεί οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ενώ ταυτόχρονα εντυπωσιάζει με την ήρεμη, ποιοτική της καθημερινότητα. Το εμβληματικό συντριβάνι Jet d’Eau, τα πολυτελή ρολογάδικα, οι γαλήνιες προκυμαίες και η Παλιά Πόλη με τον καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, συνθέτουν έναν προορισμό που ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο διεθνές κύρος και τη φυσική ομορφιά. Η Γενεύη παραμένει ένα διακριτικό αλλά λαμπερό κόσμημα της Ελβετίας.

Βαρσοβία

Η Βαρσοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας, είναι μια πόλη που αναγεννήθηκε κυριολεκτικά από τις στάχτες της. Κατεστραμμένη σχεδόν ολοσχερώς στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανοικοδομήθηκε με εντυπωσιακή πιστότητα, διατηρώντας την ιστορική της ψυχή μέσα σε ένα σύγχρονο, ζωντανό περιβάλλον. Η Παλιά Πόλη με την πολύχρωμη αγορά, το Βασιλικό Κάστρο και τα πλακόστρωτα σοκάκια συνδυάζεται αρμονικά με ουρανοξύστες, πολιτιστικά κέντρα και πάρκα. Η πόλη αποτελεί σήμερα κόμβο τεχνολογίας, τέχνης και νυχτερινής ζωής, αποδεικνύοντας ότι η Βαρσοβία δεν είναι απλώς ένας ιστορικός προορισμός, αλλά μια δυναμική μητρόπολη της ανατολικής Ευρώπης.

Βουδαπέστη

Η Βουδαπέστη, χτισμένη πάνω στις όχθες του Δούναβη, είναι μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και κομψές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η «Δούναβη βασίλισσα» ενώνει τη Βούδα και την Πέστη σε ένα τοπίο γεμάτο γέφυρες, ιστορικά λουτρά, παλάτια και μεγαλοπρεπή κτίρια σε στιλ αρ νουβό. Από το Κοινοβούλιο που δεσπόζει στον ποταμό μέχρι το Κάστρο της Βούδας και τα θερμά λουτρά Σετσένι, η πόλη συνδυάζει αυτοκρατορική αίγλη με σύγχρονη ζωντάνια. Μουσεία, καφέ, «ruin bars» και ρομαντικές διαδρομές στην παραποτάμια λεωφόρο συνθέτουν μια εμπειρία που κάνει τη Βουδαπέστη έναν από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Βρυξέλλες

Οι Βρυξέλλες, καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδυάζουν πολιτική ισχύ με καλλιτεχνική φινέτσα και ιδιαίτερη γαστρονομία. Στο ιστορικό τους κέντρο δεσπόζει η επιβλητική Grand Place, ένα από τα ομορφότερα μεσαιωνικά τετράγωνα της Ευρώπης, ενώ λίγα βήματα πιο πέρα το Manneken Pis προσθέτει χιούμορ στην αστική καθημερινότητα. Η πόλη είναι γεμάτη μουσεία, γκαλερί και αρ νουβό αρχιτεκτονική, ενώ φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερες σοκολατοποιίες και ζυθοποιίες του κόσμου. Παρά τη διεθνή της ταυτότητα, οι Βρυξέλλες διατηρούν μια χαλαρή, ανθρώπινη ατμόσφαιρα που τις κάνει ιδανικό, πολύπλευρο προορισμό.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

