Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: Όσα εξετάζονται για την τηλεργασία στο Δημόσιο - Τα εμπόδια, το μειωμένο ωράριο και οι επιφυλάξεις για ΑμεΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Όσα εξετάζονται για την τηλεργασία στο Δημόσιο - Τα εμπόδια, το μειωμένο ωράριο και οι επιφυλάξεις για ΑμεΑ

 02.12.2025 - 21:15
VIDEO: Όσα εξετάζονται για την τηλεργασία στο Δημόσιο - Τα εμπόδια, το μειωμένο ωράριο και οι επιφυλάξεις για ΑμεΑ

Σε έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού συζητήθηκε σήμερα 2/12 η αναπομπή του νόμου για τηλεργασία στο Δημόσιο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τηλεργασία στο Δημόσιο: Ανέπεμψε ο Πρόεδρος τον νόμο – Αποφασίζει ξανά η Βουλή την Πέμπτη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, ο ΠτΔ ανέπεμψε τον νόμο για την τηλεργασία εξαιτίας της τροπολογίας που συμπεριλήφθηκε που περιορίζει τις ημέρες που κάποιος εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει από απόσταση. Η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ που εγκρίθηκε, προέβλεπε πλαφόν τεσσάρων ημερών τον μήνα.

Την ίδια ώρα, τους κανονισμούς για ρύθμιση της δυνατότητας μειωμένου ωραρίου και την επέκταση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, στη δημόσια υπηρεσία, θα δει μετά και την τελευταία συζήτηση στην επιτροπή, το Σώμα, την Πέμπτη.

Εκφράζοντας ορισμένες επιφυλάξεις για τα άτομα με αναπηρίες, οι βουλευτές θα δουν το θέμα στην Ολομέλεια.

Δείτε το ρεπορτάζ:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Σοφοκλέους - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Απίστευτο: Υποψήφιος με το κόμμα του Φειδία έβαλε αλεξίσφαιρο γιλέκο και έκανε την πιο εκρηκτική ανακοίνωση - Δείτε το βίντεο
«Μείον 127 κιλά»: Η Γιώτα Κρος κάνει comeback και «ρίχνει» το Facebook με το βίντεο της
Σου αρέσεις να ταξιδεύεις; Απόδραση σε αγαπημένους προορισμούς στην Ευρώπη με κάτω από 60 ευρώ
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: «Καβάλησαν» ομαδικά το σκούτερ - Οι φωτογραφίες που έγιναν viral
Μόνος στο σπίτι: Πόσο θα κόστιζε σήμερα η διαμονή του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στο Plaza Hotel
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρεται συσκευή από την κυπριακή αγορά – Τι πρέπει να κάνετε αν την έχετε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κίνημα Οικολόγων: Παραιτήθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος - Πάει σε άλλο κόμμα

 02.12.2025 - 20:58
Επόμενο άρθρο

Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν επιθέσεις σε στόχους μέσα στη Βενεζουέλα

 02.12.2025 - 21:36
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
ΠτΔ: Προανήγγειλε ανακοινώσεις για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για το Στεγαστικό

ΠτΔ: Προανήγγειλε ανακοινώσεις για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για το Στεγαστικό

  •  02.12.2025 - 17:44
VIDEO - Αβέρωφ: «Φαιδρότητες» οι αναφορές για στήριξη του «Άλματος» - «Οι προδομένοι δεν προδίδουν»

VIDEO - Αβέρωφ: «Φαιδρότητες» οι αναφορές για στήριξη του «Άλματος» - «Οι προδομένοι δεν προδίδουν»

  •  02.12.2025 - 19:59
VIDEO: Όσα εξετάζονται για την τηλεργασία στο Δημόσιο - Τα εμπόδια, το μειωμένο ωράριο και οι επιφυλάξεις για ΑμεΑ

VIDEO: Όσα εξετάζονται για την τηλεργασία στο Δημόσιο - Τα εμπόδια, το μειωμένο ωράριο και οι επιφυλάξεις για ΑμεΑ

  •  02.12.2025 - 21:15
Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 24χρονο

Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 24χρονο

  •  02.12.2025 - 20:28
Κίνημα Οικολόγων: Παραιτήθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος - Πάει σε άλλο κόμμα

Κίνημα Οικολόγων: Παραιτήθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος - Πάει σε άλλο κόμμα

  •  02.12.2025 - 20:58
Απίστευτο: Υποψήφιος με το κόμμα του Φειδία έβαλε αλεξίσφαιρο γιλέκο και έκανε την πιο εκρηκτική ανακοίνωση - Δείτε το βίντεο

Απίστευτο: Υποψήφιος με το κόμμα του Φειδία έβαλε αλεξίσφαιρο γιλέκο και έκανε την πιο εκρηκτική ανακοίνωση - Δείτε το βίντεο

  •  02.12.2025 - 20:45
Άστεγη αλλοδαπή βρέθηκε νεκρή

Άστεγη αλλοδαπή βρέθηκε νεκρή

  •  02.12.2025 - 20:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα