VIDEO: Όσα εξετάζονται για την τηλεργασία στο Δημόσιο - Τα εμπόδια, το μειωμένο ωράριο και οι επιφυλάξεις για ΑμεΑ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, ο ΠτΔ ανέπεμψε τον νόμο για την τηλεργασία εξαιτίας της τροπολογίας που συμπεριλήφθηκε που περιορίζει τις ημέρες που κάποιος εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει από απόσταση. Η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ που εγκρίθηκε, προέβλεπε πλαφόν τεσσάρων ημερών τον μήνα.

Την ίδια ώρα, τους κανονισμούς για ρύθμιση της δυνατότητας μειωμένου ωραρίου και την επέκταση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, στη δημόσια υπηρεσία, θα δει μετά και την τελευταία συζήτηση στην επιτροπή, το Σώμα, την Πέμπτη.

Εκφράζοντας ορισμένες επιφυλάξεις για τα άτομα με αναπηρίες, οι βουλευτές θα δουν το θέμα στην Ολομέλεια.

