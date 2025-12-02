ΠτΔ: Προανήγγειλε ανακοινώσεις για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για το Στεγαστικό

Στο κύριο μήνυμά του προς τους μαθητές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Κύπρο αποτελεί εθνική προτεραιότητα, ενώ η κ. Μέτσολα ενθάρρυνε τους νέους να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε επίσης αναφορικά με την επικείμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία ότι μεταβαίνει στη χώρα πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για να στείλει έναν ισχυρό μήνυμα ότι «για την Κυπριακή Προεδρία η Ουκρανία θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε ερώτηση για το πώς η ΕΕ υποστηρίζει χώρες που αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις από μεταναστευτικές ροές, όπως η Κύπρος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι στην Κύπρο υπήρξε μείωση 86% στις αφίξεις, ενώ ενισχύθηκαν σημαντικά οι εθελούσιες επιστροφές, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και μεταφορά τεχνογνωσίας, ενώ επιδιώκει μέσα από συμφωνίες με τρίτα κράτη να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην επιλέγουν να φύγουν από τις χώρες τους και να έρθουν στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση.

Από την πλευρά της, η κ. Μέτσολα είπε ότι η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και είναι σημαντική για όλη την Ευρώπη, διότι καταδεικνύει επίσης ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη αλληλεγγύη.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί νόμοι στο Κοινοβούλιο που ψηφίζονται επί του παρόντος και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να αλληλοβοηθηθούν, τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να παρέχει προστασία σε ένα κράτος μέλος που έχει πραγματικά ανάγκη προστασίας και, αν όχι, τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ευθύνη μπορεί να μοιραστεί. «Αυτό είναι κάτι για το οποίο συνεργαζόμαστε στενά και ανυπομονώ για τη συνεργασία με την Κύπρο σε αυτό το θέμα τους επόμενους έξι μήνες», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το πώς η τεράστια αύξηση της χρηματοδότησης και της κατανομής πόρων για αμυντικούς σκοπούς θα επηρεάσει τη χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με τους νέους και την εκπαίδευση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η ΕΕ θέλει να ενισχύσει την άμυνα για την ασφάλεια της Ένωσης, όχι όμως εις βάρος των πολιτικών για τους νέους και το μέλλον της ΕΕ.

Προσέθεσε ότι μέσα από τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και την επένδυση που θα γίνει από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύεται πρωτίστως η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και οι νέοι Ευρωπαίοι που εργάζονται σε αυτή, για τους οποίους η ΕΕ επιθυμεί να μείνουν στην Ευρώπη.

Στην απάντησή της, η Πρόεδρος του ΕΚ είπε ότι αν οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι πιο ανταγωνιστικές, αν διασφαλίσουμε την ασφάλεια των νέων, τότε οι δαπάνες για την άμυνα και αυτές για την υγεία και την εκπαίδευση μπορούν να συμβαδίσουν. «Όπως θα κάναμε τα πάντα για να επενδύσουμε σε μεγαλύτερη ασφάλεια για εσάς, έτσι κάνουμε περισσότερα για να επενδύσουμε σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας και καλύτερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για εσάς», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ υποστηρίζει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε οι μαθητές να μπορούν να λάβουν καλύτερη εκπαίδευση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Κύπρο αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

«Ο μεγάλος μας στόχος είναι να συνδέσουμε την εκπαίδευσή μας με την αγορά εργασίας και μέσα από τις τεχνικές σχολές θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα στα παιδιά μας ότι οι προοπτικές για εργοδότηση μετά είναι σαφώς περισσότερες στη βάση των δεδομένων σήμερα που υπάρχουν στην Κύπρο. Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολλά μέσα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκσυγχρονίζουμε τις τεχνικές μας σχολές», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η κ. Μέτσολα είπε ότι οι ευκαιρίες κινητικότητας που προσφέρει η επαγγελματική κατάρτιση αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προστιθέμενες αξίες της. «Αν σκεφτείτε πόσα χρήματα δαπανώνται για τα μεγάλα προγράμματα, αυτό είναι κάτι που αξίζει τον κόπο, και σε περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια να μειωθούν οι επενδύσεις μας στην επαγγελματική κατάρτιση, έχετε εδώ δύο μεγάλους υποστηρικτές της που θα φροντίσουν ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο», τόνισε.

Σε ερώτηση πώς η ΕΕ διευκολύνει τη συμμετοχή των νέων στις πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον τους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κυβέρνηση, ακολουθώντας τις πρακτικές άλλων χωρών, μείωσε το όριο συμμετοχής στις εκλογές από τα 18 έτη στα 17, προχώρησε με την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικές πλατφόρμες για συνεχή επαφή με την κοινωνία, προσθέτοντας ότι πολλές φορές η Κυβέρνηση άλλαξε πολιτικές καθώς μέσα από τον διάλογο με την νεολαία διαπίστωσε ότι η κοινωνία, οι νέοι, ζητούσαν κάποια άλλα πράγματα.

Με τη σειρά της, η Πρόεδρος του ΕΚ δήλωσε ότι βλέπει πολύ λίγους νέους να ασχολούνται με την πολιτική, να τους γίνονται λίγες ερωτήσεις σχετικά με το τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει και λιγότερους νέους να υποβάλλουν υποψηφιότητα στις εκλογές. «Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους της ηλικίας σας να πουν ότι θα θέσουν υποψηφιότητα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση πώς μπορούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν στενότερα για να δημιουργήσουν ένα ασφαλέστερο και σταθερότερο μέλλον για τους νέους σε όλη την Ευρώπη και πώς σχεδιάζει η ΕΕ να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι τουλάχιστον στην Κύπρο, ειδικότερα στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο πρώτος στόχος της κριτικής, προσθέτοντας ότι μέσα από τέτοιες προσεγγίσεις σίγουρα αποθαρρύνεται ο κόσμος από το να συμμετέχει στις εκλογές διαδικασίες.

«Γιατί κάτι που θέλουμε να πετύχουμε κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας ως διακυβέρνηση είναι να αυξήσουμε το ποσοστό των νέων που ψηφίζει στις ευρωπαϊκές εκλογές. Για να έχουμε μια πετυχημένη Προεδρία, να πετύχουμε τους στόχους μας, πρέπει να εργαστούμε με τους συννομοθέτες μας που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα είναι σημαντικό, ειδικότερα για μικρά κράτη-μέλη, να υπάρχει συμμετοχή στις εκλογές διαδικασίες», επεσήμανε περαιτέρω.

Σε ερώτηση για τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον και το πώς θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και των προοπτικών των νέων της Ευρώπης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι όλες οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί θέσει κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι ακριβώς για να δημιουργήσουν αυτές τις ασφαλές συνθήκες.

«Είναι πολύ απλά τα πράγματα για μας. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ανταγωνιστική, οι νέοι Ευρωπαίοι θα επιλέξουν να πάνε να εργαστούν εκτός Ευρώπης. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ανθρώπινό της δυναμικό. Δημιουργούμε προβλήματα αντί να δημιουργήσουμε έναν περιβάλλον το οποίο είναι ελκυστικό, ανταγωνιστικό για να μείνουν οι νέοι μας στην Ευρώπη. Αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος που, επαναλαμβάνω, κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας θα προωθήσουμε και είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε», υπογράμμισε.

H Πρόεδρος του ΕΚ απάντησε ότι έχουν γίνει πολλά για την προστασία των ελευθεριών. «Μπορούμε να μετακινούμαστε, να σπουδάζουμε, να ταξιδεύουμε, να εργαζόμαστε, όπου θέλουμε. Ας μην ξεχνάμε τις χώρες που βρίσκονται στη γειτονιά μας και θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στους πολίτες τι σημαίνει να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι τα κλασικά πλεονεκτήματα που θεωρούμε δεδομένα κάθε μέρα. Πρέπει να τα υπενθυμίζουμε, όχι μόνο επειδή η διεύρυνση είναι αμοιβαία επωφελής και μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και επειδή είναι ουσιαστικά η έξυπνη κίνηση που πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το τι προτίθεται να κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις με το κόστος της ενέργειας και τον πληθωρισμό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς τη βοήθεια της ΕΕ, είναι το μόνο ενεργειακά απομονωμένο μέρος της Ένωσης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει ένας σημαντικό ποσόν 675 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα. Με ευρωπαϊκούς πόρους ανακοινώνουμε προγράμματα για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο. Είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χωρίς τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την μεγάλη πρόκληση», συμπλήρωσε.

Η κ. Μέτσολα είπε με τη σειρά της ότι το κόστος της ενέργειας δεν αφορά μόνο μία χώρα, αλλά ισχύει γενικά. «Πρόκειται για μια στιγμή αφύπνισης για την Ευρώπη. Για πολλά χρόνια, είτε συνεχίσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την πιθανή ενεργειακή απομόνωση, την έλλειψη διασυνδεσιμότητας και, το πιο επικίνδυνο από όλα, την εξάρτηση από αναξιόπιστους γείτονες. Και αυτό σήμαινε ότι, από τη μία πλευρά, είτε δεν προχωρούσαμε αρκετά γρήγορα στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στους κλιματικούς μας στόχους, είτε δεν ήμασταν αρκετά ρεαλιστές ως προς το πού και με ποιον πρέπει να διαπραγματευτούμε για να συνάψουμε τις συμφωνίες που συνάπτουμε και να τις διατηρήσουμε σε χαμηλή τιμή», συνέχισε.

«Έχουμε λύσει το πρόβλημα; Όχι. Έχουμε βελτιωθεί δραστικά; Αν κοιτάξουμε πίσω στο 2022, όταν ήμασταν, μαζί με ορισμένες χώρες, σχεδόν 100% εξαρτημένοι από τη Ρωσία, νομίζω ότι καταφέραμε να απομακρυνθούμε από αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε περαιτέρω. Ποια είναι τα είδη των συμφωνιών που συνάπτουμε στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας, των επενδύσεων, της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, αλλά και των συμφωνιών με τρίτες χώρες, τις ΗΠΑ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τη Μέση Ανατολή για την προμήθεια άλλων μορφών ενέργειες. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πράξουμε για να είμαστε αυτόνομοι, αλλά και για να διατηρήσουμε χαμηλά τα τιμολόγια για τους πολίτες μας. Αν δεν το κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε, μαζί με τη στέγαση, όπου τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι νέοι, ειδικά στις πόλεις μας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε επί του θέματος.

Τέλος, σε ερώτηση ως προς το πώς μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της φιλοξενίας και της γαστρονομίας σε όλα τα κράτη μέλη, η Πρόεδρος του ΕΚ είπε ότι πρόκειται για μια βιομηχανία και έναν τομέα όπου, αν συνυπολογιστούν όλοι οι αριθμοί του τουρισμού, απασχολούνται 20 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 10 εκατομμύρια στον τομέα της φιλοξενίας, εντούτοις, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δυσκολεύεται να βρει εργαζομένους.

«Είναι στο χέρι όλων μας να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Είτε θα αυξήσουμε την τουριστική μας οικονομία, η οποία είναι πολύ σημαντική, ειδικά για χώρες όπως η Κύπρος, στο νότο, αλλά και σε παραμεθόριες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει εργατικό δυναμικό που μπορεί να καλύψει τις θέσεις εργασίας και ότι υπάρχει ισορροπία με τον τοπικό πληθυσμό. Αυτό θα είναι μια τεράστια πρόκληση τα επόμενα χρόνια, ειδικά όταν βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, έχουμε κάποιες χώρες με υπερτουρισμό και κάποιες χώρες με την αντίθετη τάση», πρόσθεσε.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική βιομηχανία, ειδικά για χώρες όπως η Κύπρος και η Μάλτα.

«Στην Κύπρο είμαστε στην ευχάριστη θέση κάθε μήνα να έχουμε νέο ρεκόρ σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Το 2024 ήταν χρονιά ρεκόρ για την Κύπρο, είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα του 2025 θα είναι ακόμα καλύτερα», ανέφερε ακολούθως.

«Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται εργατικό δυναμικό. Και επιστρέφω σε αυτό που είπα προηγουμένως για την ανάγκη της σύνδεσης της εκπαίδευσής μας με την αγορά εργασίας. Στις τεχνικές μας σχολές γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Ένας λόγος που επενδύουμε στις τεχνικές σχολές είναι ακριβώς για να ενθαρρύνουμε τους νέους μας να ακολουθήσουν την τεχνική εκπαίδευση, η οποία σήμερα διασφαλίζει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες για να εργαστεί κάποιος στην Κύπρο», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το στεγαστικό, αλλά και την επικείμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία.

Για το στεγαστικό, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για το στεγαστικό, προσθέτοντας πως πρόκειται για κάτι που διερευνά η Κυπριακή Δημοκρατία και πολύ σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις πέραν των 7 σχεδίων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Προσέθεσε ότι την ίδια στιγμή η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσιτή στέγαση, ενώ κατά διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα διεξαχθεί άτυπη υπουργική συνάντηση για την προσιτή στέγαση στην Κύπρο, σημειώνοντας παράλληλα πως είναι σημαντικό να υπάρξουν ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών εργαλείων.

Αναφορικά με την Ουκρανία και την επικείμενη επίσκεψή του, είπε ότι μεταβαίνει στη χώρα πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για να στείλει έναν ισχυρό μήνυμα ότι «για την Κυπριακή Προεδρία η Ουκρανία θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

