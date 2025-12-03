Φόνος στα Κονιά: Ραγδαίες εξελίξεις - Τυχαία τελικά η συνάντηση του Αλέξανδρου και του 58χρονου έξω από το περίπτερο

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει πως ο 26χρονος και ο 58χρονος συλληφθέντας δεν είχαν δώσει ραντεβού τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά φαίνεται πως η φονική συνάντηση έξω από το περίπτερο έγινε τυχαία.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος 26χρονου στην Πάφο: Οι τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία – Άφαντα τα ρούχα του δράστη, σε χωράφι το μαχαίρι
Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από την ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων αλλά και από μαρτυρίες που έχουν εξασφαλιστεί.
Με την ολοκλήρωση του φακέλου της υπόθεσης, αυτός αναμένεται να σταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα, ώστε να αποφασιστούν οι κατηγορίες που θα προσαφθούν στον 58χρονο ύποπτο.
Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα: