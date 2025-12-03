Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, νέο μπλόκο σήμερα στα Τρίκαλα

Σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, οι αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων έχουν προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβολές, ενώ ο κλάδος εμφανίζεται αποφασισμένος να επιμείνει έως ότου δοθούν λύσεις στα αιτήματά του.

Μάλγαρα: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Νέες συνελεύσεις και ενισχύσεις

Στα διόδια των Μαλγάρων, όπου βρίσκεται μεγάλος συγκεντρωμένος όγκος αγροτών, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα αναμένεται νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενο επανακλεισίματος.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών. Οι αγρότες διανυκτερεύουν στο σημείο με αναμμένες φωτιές λόγω του ψύχους. Χθες το βράδυ οδηγοί φορτηγών με νταλίκες μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών.

Στις 10:00 το πρωί αναμένονται και ταξί, που θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή από το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» προς τα διόδια, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους.

Θεσσαλία: Περισσότερα από 4.000 τρακτέρ

Η εικόνα στη Θεσσαλία είναι ακόμη πιο έντονη:

Μπλόκο Νίκαιας: Πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα.

Πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα. Μπλόκο Ε-65, Καρδίτσα: Πάνω από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων.

Πάνω από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων. Νέο μπλόκο Τρικάλων: Στήνεται σήμερα έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Βόρεια Ελλάδα: Τελωνεία, κόμβοι και δεκάδες διάσπαρτα μπλόκα

Στη Βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις είναι επίσης πυκνές, ενώ ενδεικτικό είναι πως χθες πραγματοποιήθηκε το πρώτο κλείσιμο τελωνείου, στους Ευζώνους, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων εισόδου–εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Σημειώνεται πως η διέλευση επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά που μετέφεραν ευπαθή προϊόντα, ενώ σήμερα αναμένεται νέο πολύωρο κλείσιμο.

Οι αγρότες της Πέλλας αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στο χωριό Παραλίμνη και με κομβόι να κατευθυνθούν στο τελωνείο Ευζώνων.

Επιπλέον αγρότες Χαλκηδόνας διέκοψαν την κυκλοφορία στην αρτηρία Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, οι αγρότες Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζουν αύριο κλείσιμο του τελωνείου Νίκης, ενώ τέλος το Σάββατο θα υπάρξει παρουσία αγροτών στον κόμβο Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό.

Έβρος: Συμβολικός αποκλεισμός τελωνείων – προβλήματα από την ευλογιά

Στον Έβρο, αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στα τελωνεία των Κήπων, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Εγνατίας Οδού:

Από Κομοτηνή προς Ξάνθη

Από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

Στη Θράκη, το 30% των κοπαδιών έχει χτυπηθεί από τη νόσο της ευλογιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

Έχουν θανατωθεί 420.000 αιγοπρόβατα

Έχουν κλείσει 2.200 κτηνοτροφικές μονάδες

Συμβολικές δράσεις στη Λάρισα

Στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα, άχυρο και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο, δηλώνοντας οργή για τα συσσωρευμένα προβλήματα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον κόμβο Νίκαιας για να ενισχύσουν τα εκεί μπλόκα.

Ήπειρος – Κρίσιμο μπλόκο στο Καλπάκι

Στην Ήπειρο, άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο Καλπακίου, αλλά αύριο θα κλείσει ξανά μεταξύ 19:00–20:00. Το σημείο είναι κομβικό για τη διέλευση βαρέων οχημάτων προς το τελωνείο Κακαβιάς.