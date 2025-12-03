Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΚλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, νέο μπλόκο σήμερα στα Τρίκαλα
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, νέο μπλόκο σήμερα στα Τρίκαλα

 03.12.2025 - 08:38
Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, νέο μπλόκο σήμερα στα Τρίκαλα

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα συνεχίζουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις κινητοποιήσεις τους, με τα μπλόκα να ενισχύονται καθημερινά από νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, οι αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων έχουν προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβολές, ενώ ο κλάδος εμφανίζεται αποφασισμένος να επιμείνει έως ότου δοθούν λύσεις στα αιτήματά του.

Μάλγαρα: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Νέες συνελεύσεις και ενισχύσεις

Στα διόδια των Μαλγάρων, όπου βρίσκεται μεγάλος συγκεντρωμένος όγκος αγροτών, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα αναμένεται νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενο επανακλεισίματος.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών. Οι αγρότες διανυκτερεύουν στο σημείο με αναμμένες φωτιές λόγω του ψύχους. Χθες το βράδυ οδηγοί φορτηγών με νταλίκες μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών.

Στις 10:00 το πρωί αναμένονται και ταξί, που θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή από το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» προς τα διόδια, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους.

Θεσσαλία: Περισσότερα από 4.000 τρακτέρ

Η εικόνα στη Θεσσαλία είναι ακόμη πιο έντονη:

  • Μπλόκο Νίκαιας: Πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα.
  • Μπλόκο Ε-65, Καρδίτσα: Πάνω από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων.
  • Νέο μπλόκο Τρικάλων: Στήνεται σήμερα έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Βόρεια Ελλάδα: Τελωνεία, κόμβοι και δεκάδες διάσπαρτα μπλόκα

Στη Βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις είναι επίσης πυκνές, ενώ ενδεικτικό είναι πως χθες πραγματοποιήθηκε το πρώτο κλείσιμο τελωνείου, στους Ευζώνους, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων εισόδου–εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Σημειώνεται πως η διέλευση επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά που μετέφεραν ευπαθή προϊόντα, ενώ σήμερα αναμένεται νέο πολύωρο κλείσιμο.

Οι αγρότες της Πέλλας αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στο χωριό Παραλίμνη και με κομβόι να κατευθυνθούν στο τελωνείο Ευζώνων.

Επιπλέον αγρότες Χαλκηδόνας διέκοψαν την κυκλοφορία στην αρτηρία Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, οι αγρότες Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζουν αύριο κλείσιμο του τελωνείου Νίκης, ενώ τέλος το Σάββατο θα υπάρξει παρουσία αγροτών στον κόμβο Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό.

Έβρος: Συμβολικός αποκλεισμός τελωνείων – προβλήματα από την ευλογιά

Στον Έβρο, αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στα τελωνεία των Κήπων, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Εγνατίας Οδού:

  • Από Κομοτηνή προς Ξάνθη
  • Από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

Στη Θράκη, το 30% των κοπαδιών έχει χτυπηθεί από τη νόσο της ευλογιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

  • Έχουν θανατωθεί 420.000 αιγοπρόβατα
  • Έχουν κλείσει 2.200 κτηνοτροφικές μονάδες

Συμβολικές δράσεις στη Λάρισα

Στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα, άχυρο και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο, δηλώνοντας οργή για τα συσσωρευμένα προβλήματα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον κόμβο Νίκαιας για να ενισχύσουν τα εκεί μπλόκα.

Ήπειρος – Κρίσιμο μπλόκο στο Καλπάκι

Στην Ήπειρο, άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο Καλπακίου, αλλά αύριο θα κλείσει ξανά μεταξύ 19:00–20:00. Το σημείο είναι κομβικό για τη διέλευση βαρέων οχημάτων προς το τελωνείο Κακαβιάς.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαθητές δημοτικού γίνονται μικροί επιχειρηματίες: Το πιο πρωτοποριακό μάθημα στο σχολείο - Αντί για θεωρίες, μαθαίνουν να διαχειρίζονται χρήματα
Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες ποιοι δρόμοι “κοκκινίζουν” σε πραγματικό χρόνο
Συναγερμός στη Λάρνακα: Πολίτης εντόπισε πιστόλι και χειροβομβίδες σε βαλίτσα αποβιώσαντα συγγενή του
VIDEO - Πυρκαγιά σε κηροποιείο: Πρόλαβαν τα χειρότερα, προστατεύθηκαν γειτονικές περιουσίες – Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου
Σκόνη, βροχές και καταιγίδες – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες
Χάθηκαν τα ίχνη του 23χρονου Νικόλα στη Λευκωσία – Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Καβγάς της Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τον Λευκό Οίκο - «Αηδιαστικό να βάζετε τραγούδια μου στις συλλήψεις μεταναστών»

 03.12.2025 - 08:36
Επόμενο άρθρο

Τζένιφερ Λόπεζ: Το καυτό βίντεο για να μαζέψει κόσμο στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας

 03.12.2025 - 08:39

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

  •  03.12.2025 - 08:20
ΔΗΠΑ: Συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο: Η «πρόταση» Νικόλα που δεν έφτασε ποτέ, η επιστολή Γιακουμή και τα ανοιχτά μέτωπα

ΔΗΠΑ: Συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο: Η «πρόταση» Νικόλα που δεν έφτασε ποτέ, η επιστολή Γιακουμή και τα ανοιχτά μέτωπα

  •  03.12.2025 - 06:39
VIDEO - Αδιανόητο περιστατικό: Συμμάζευε το σπίτι του νεκρού του πατέρα στη Λάρνακα όταν βρήκε το όπλο και τις χειροβομβίδες

VIDEO - Αδιανόητο περιστατικό: Συμμάζευε το σπίτι του νεκρού του πατέρα στη Λάρνακα όταν βρήκε το όπλο και τις χειροβομβίδες

  •  03.12.2025 - 09:00
Νεκρή άστεγη στην Πάφο: Τι κατέδειξε η νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου – Θα στείλουν DNA στο εξωτερικό

Νεκρή άστεγη στην Πάφο: Τι κατέδειξε η νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου – Θα στείλουν DNA στο εξωτερικό

  •  03.12.2025 - 08:53
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Παγίδα e-mail κόστισε σχεδόν 10.000 δολάρια σε εταιρία στη Λεμεσό – Προειδοποιεί η Αστυνομία

Παγίδα e-mail κόστισε σχεδόν 10.000 δολάρια σε εταιρία στη Λεμεσό – Προειδοποιεί η Αστυνομία

  •  03.12.2025 - 07:50
Σκόνη, βροχές και καταιγίδες – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

Σκόνη, βροχές και καταιγίδες – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

  •  03.12.2025 - 06:20
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

  •  03.12.2025 - 07:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα