Περίεργη πτήση γύρω από την Κύπρο: Τι είναι το «μυστηριώδες αντικείμενο» που πετά πάνω από το νησί εδώ και ώρες - Φωτογραφία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 04.03.2026 - 21:53
Απορίες και ερωτήματα προκάλεσε σε πολλούς πολίτες ένα «περίεργο αντικείμενο» που εμφανίστηκε να πετά γύρω από την Κύπρο και να καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο σε εφαρμογές παρακολούθησης πτήσεων, όπως το Flightradar24. Η πορεία του, μάλιστα, προσέλκυσε το ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφαρμογής, πρόκειται για στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Royal Air Force), τύπου General Atomics MQ-9B Protector RG Mk1. Το συγκεκριμένο drone ανήκει στη νέα γενιά στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και χρησιμοποιείται κυρίως για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών.

Το MQ-9B Protector είναι σχεδιασμένο για μακράς διάρκειας πτήσεις και μπορεί να παραμένει στον αέρα για πολλές ώρες, καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις και παρακολουθώντας συγκεκριμένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, συχνά πραγματοποιεί κυκλικές πορείες πάνω από τη θάλασσα ή σε συγκεκριμένα σημεία, κάτι που παρατηρήθηκε και στην περίπτωση της Κύπρου.

Το συγκεκριμένο drone επιχειρεί από τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, η οποία αποτελεί σημαντικό επιχειρησιακό σημείο για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τέτοιου είδους αποστολές επιτήρησης είναι συνηθισμένες, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Τι κάνει αυτό το drone

Το MQ-9B Protector χρησιμοποιείται κυρίως για:

  • Επιτήρηση περιοχών

  • Αναγνώριση στόχων

  • Συλλογή πληροφοριών

  • Παρακολούθηση θαλάσσιων ή στρατιωτικών δραστηριοτήτων

  • Αποστολές ασφαλείας μεγάλης διάρκειας

Είναι η νέα γενιά του MQ-9 Reaper.

