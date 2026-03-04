Σχοινάς: Η Κύπρος να ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σχοινάς σημείωσε τα εξής: «Νομίζω ότι η Κύπρος προσφέρει ένα τρομερό παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η Κύπρος δείχνει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα μείνει ποτέ μόνο του απέναντι σε απειλές».

«Η Κύπρος προσφέρει ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς θα μοιάζει μια μελλοντική Ευρώπη άμυνας: όταν ένας από εμάς, η οικογένεια, χρειάζεται τους άλλους, οι άλλοι θα είναι εκεί», δήλωσε ο κ. Σχοινάς, σημειώνοντας ότι «πιθανώς υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει η Κύπρος - και εδώ, θέλω να είμαι πολύ σαφής ότι μιλώ με βάση την προσωπική μου ιδιότητα, δεν εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν εκπροσωπώ την ελληνική κυβέρνηση, αλλά ως φίλος της Κύπρου θα ήθελα να προτείνω ένα επόμενο βήμα που θα ενίσχυε σημαντικά την προοπτική σταθερότητας στη Νότια Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτός είναι ίσως ο καλύτερος δυνατός σύνδεσμος που θα είχε ποτέ η Κύπρος, για να ζητήσει, επίσημα και επειγόντως, την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ».

Όπως σημείωσε ο κ. Σχοινάς «αυτή είναι η στιγμή», ενώ πρόσθεσε ότι «η Κύπρος είναι το μόνο μη μέλος του ΝΑΤΟ, στην πρώτη γραμμή της γεωπολιτικής αναταραχής. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά η Κύπρος δεν είναι. Επομένως, εκτός από την ευρωπαϊκή προσφορά άμυνας, ασφάλειας, αλληλεγγύης και σταθερότητας στη Δημοκρατία, νομίζω ότι αυτή η στιγμή είναι μια εξαιρετική πολιτική ευκαιρία για τη Δημοκρατία να ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και ειλικρινά, δεν βλέπω ποιος θα μπορούσε να έχει αντίρρηση σε αυτή την κίνηση.

«Αυτή θα ήταν μια φανταστική ευκαιρία να οδηγήσουμε το ΝΑΤΟ μισή ώρα μακριά από τη Βηρυτό, να φέρουμε το ΝΑΤΟ στην πρώτη γραμμή του γεωπολιτικού διχασμού, και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με αυτό: Νομίζω ότι αυτή θα ήταν επίσης μια φανταστική ευκαιρία που θα ενίσχυε τις πιθανότητες επίλυσης του Κυπριακού», σημείωσε ο κ. Σχοινάς. «Με την Τουρκία να είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, όπως συμβαίνει και με την Ελλάδα. Ορίστε λοιπόν», κατέληξε.