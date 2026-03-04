Themasports lifenewscy
Σχοινάς: Η Κύπρος να ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία

 04.03.2026 - 23:58
Η Κύπρος θα πρέπει να ζητήσει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ως επόμενο βήμα για την ενίσχυση της προοπτικής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με τον πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και νυν διακεκριμένου συνεργάτη του Αμερικανικού Think Tank Atlantic Council, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος προειδοποίησε την Τετάρτη ότι δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία και θα ήταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να αντιταχθεί. Ο πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έκανε την πρόταση μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού υπό την αιγίδα του Κυπριακού Συμβουλίου της Προεδρίας της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σχοινάς σημείωσε τα εξής: «Νομίζω ότι η Κύπρος προσφέρει ένα τρομερό παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η Κύπρος δείχνει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα μείνει ποτέ μόνο του απέναντι σε απειλές».

«Η Κύπρος προσφέρει ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς θα μοιάζει μια μελλοντική Ευρώπη άμυνας: όταν ένας από εμάς, η οικογένεια, χρειάζεται τους άλλους, οι άλλοι θα είναι εκεί», δήλωσε ο κ. Σχοινάς, σημειώνοντας ότι «πιθανώς υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει η Κύπρος - και εδώ, θέλω να είμαι πολύ σαφής ότι μιλώ με βάση την προσωπική μου ιδιότητα, δεν εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν εκπροσωπώ την ελληνική κυβέρνηση, αλλά ως φίλος της Κύπρου θα ήθελα να προτείνω ένα επόμενο βήμα που θα ενίσχυε σημαντικά την προοπτική σταθερότητας στη Νότια Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτός είναι ίσως ο καλύτερος δυνατός σύνδεσμος που θα είχε ποτέ η Κύπρος, για να ζητήσει, επίσημα και επειγόντως, την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ».

Όπως σημείωσε ο κ. Σχοινάς «αυτή είναι η στιγμή», ενώ πρόσθεσε ότι «η Κύπρος είναι το μόνο μη μέλος του ΝΑΤΟ, στην πρώτη γραμμή της γεωπολιτικής αναταραχής. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά η Κύπρος δεν είναι. Επομένως, εκτός από την ευρωπαϊκή προσφορά άμυνας, ασφάλειας, αλληλεγγύης και σταθερότητας στη Δημοκρατία, νομίζω ότι αυτή η στιγμή είναι μια εξαιρετική πολιτική ευκαιρία για τη Δημοκρατία να ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και ειλικρινά, δεν βλέπω ποιος θα μπορούσε να έχει αντίρρηση σε αυτή την κίνηση.

«Αυτή θα ήταν μια φανταστική ευκαιρία να οδηγήσουμε το ΝΑΤΟ μισή ώρα μακριά από τη Βηρυτό, να φέρουμε το ΝΑΤΟ στην πρώτη γραμμή του γεωπολιτικού διχασμού, και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με αυτό: Νομίζω ότι αυτή θα ήταν επίσης μια φανταστική ευκαιρία που θα ενίσχυε τις πιθανότητες επίλυσης του Κυπριακού», σημείωσε ο κ. Σχοινάς. «Με την Τουρκία να είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, όπως συμβαίνει και με την Ελλάδα. Ορίστε λοιπόν», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απευθύνθηκε σήμερα στους πολίτες με διάγγελμα σχετικά με την πρωτοφανή κρίση στην περιοχή.

